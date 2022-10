Perez looft harde werker Verstappen: "Extreem goed en getalenteerd"

"Ik wil mijn grootste droom vervullen en dat is om wereldkampioen te worden voor ik terug naar huis ga", zegt Sergio Perez in een interview met onze zusterpublicatie GP Racing. Dit jaar, in zijn tweede jaar bij topteam Red Bull Racing, is dat opnieuw niet gelukt. Wederom ging de wereldtitel naar teamgenoot Max Verstappen, die het kampioenschap in Japan al in het slot gooide. Eerder dit jaar leek het seizoen echter een heel ander verloop te gaan krijgen, want in de eerste fase leek de RB18 op het lijf van Perez geschreven. Hij wist Verstappen zo nu en dan te verslaan en na zijn zege in Monaco leek hij zelfs een belangrijke kanshebber op de wereldtitel te worden.

Zelf dacht Perez ook een rol van betekenis te gaan spelen. "Absoluut, want ik voelde me redelijk op mijn gemak. En ik was consistent een van de snelste rijders gedurende het weekend. Op dat moment kwam dat heel natuurlijk, dus ik had zeker het gevoel dat ik meestreed", legde hij uit. Maar hoe anders zou de tweede helft van het seizoen verlopen. De RB18 werd voorzien van upgrades en bovendien op een dieet gezet. Het gevolg was dat de neiging tot overstuur verdween en dat kwam Verstappen goed uit, want hij wil graag een auto met een scherpe voorkant. Anderzijds begon Perez zich steeds minder op zijn gemak te voelen in de bolide.

"Het is denk ik gewoon hoe dingen soms lopen. Soms komen er upgrades op de auto die je helpen, soms is er een upgrade waarmee je je niet helemaal op je gemak voelt. Dat hoort echter bij F1, je verandert steeds", legt Perez uit, die niet kan ontkennen dat Red Bull deels rond Verstappen opgebouwd is in de afgelopen zes jaar. Tegelijkertijd heeft hij niets dan lof voor zijn Nederlandse stalgenoot. "Dat doet echter niets af aan Max. Hij is extreem goed en extreem getalenteerd. Hij is een zeer, zeer harde werker en hij levert wanneer het moet. Daar valt niets op af te dingen. Maar tegelijkertijd helpt het zeker dat het hele team om hem gebouwd is. Het is niet makkelijk om hem te verslaan, maar ik moet het blijven proberen. Ik moet mezelf blijven verbeteren en ik geloof erin dat ik dat kan. Ik moet mezelf gewoon comfortabeler maken, zoals aan het begin van het jaar. Ik heb laten zien dat ik dat kan."

Winst in Mexico hoog op verlanglijstje Perez

In 2023 volgt voor Perez een nieuwe kans op de wereldtitel, waarbij hij opnieuw voor Red Bull Racing uitkomt. Eerst staat de 33-jarige coureur uit Guadalajara echter nog voor een van zijn persoonlijke hoogtepunten van het seizoen: de GP van Mexico. Vorig jaar mocht hij bij die race voor het eerst op het podium plaatsnemen. "Dat zijn geweldige herinneringen. Die race doet mij sterk denken aan iedereen die sinds dag één achter mij staat - waaronder mijn familie en kinderen - dus het is een bijzondere race", vertelt Perez, die dit jaar een uitgelezen kans heeft om zijn thuisrace te winnen nu Verstappen de wereldtitel al binnen heeft. "Als er een race is waar ik het echt goed wil doen, dan is dat absoluut Mexico. Het doel is natuurlijk om iedere race te winnen, maar Mexico is natuurlijk de belangrijkste."