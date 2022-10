Afgelopen week pakte Red Bull Racing op het Circuit of The Americas zijn vijfde wereldtitel bij de constructeurs. De titelstrijd is dan wel beslist, maar er is nog genoeg om voor te vechten tijdens de Grand Prix van Mexico. Max Verstappen jaagt op het record van meeste Grand Prix-zeges in een seizoen, dat hij nu deelt met Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Ook willen Ferrari en Mercedes nog iets terug doen. Bovendien zijn er nog genoeg spannende gevechten gaande in het middenveld. Actie genoeg dus in Mexico!

Net als vorige week vinden de sessies door het tijdsverschil in de avond plaats, al hoeven de liefhebbers niet zo diep de nachtelijke uren in als vorige week. In dit artikel vind je een overzicht van alle uitzendtijden van Viaplay en F1TV.

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 28 oktober

Op vrijdagavond begint het feest in Mexico met de vrije trainingen. De eerste oefensessie begint om 20.00 uur Nederlandse tijd en op Viaplay wordt het commentaar verzorgd door Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen. Om 23.00 uur start de tweede vrije training. Dan zitten de vaste commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk achter de microfoon. Deze tweede training duurt anderhalf uur omdat de teams opnieuw met prototype Pirelli-banden voor het seizoen 2023 testen.

Tussen de beide vrije trainingen is er ook genoeg te kijken. Eerst zendt Viaplay om 21.05 uur een special uit over Perry McCarthy. Daarna is het vanaf 21.30 uur tijd voor de talkshow Shakedown. Daarin blikt presentatrice Amber Brantsen samen met analisten Allard Kalff, Ernest Knoors en Rudy van Buren vooruit op het F1-weekend en bespreken ze al het nieuws van de afgelopen week. Daarnaast brengt pitreporter Stephane Kox samen met experts Mike Hezemans en David Coulthard nieuws vanaf het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Voor de mensen die niet al te laat willen maken, is terugkijken ook een optie op Viaplay.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Eerste vrije training 19.55u 21.10u Formule 1 Studio Formule 1: Shakedown 21.30u 22.45u Formule 1 Tweede vrije training 22.45u 00.40u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 29 oktober

Op zaterdag vindt om 19.00 uur Nederlandse tijd de laatste oefensessie plaats. Dan kunnen we in ieder geval de snelle runs verwachten van de teams, ter voorbereiding op de kwalificatie. Het commentaar is van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Om 21.30 uur beschouwt Viaplay in de eigen studio voor op de kwalificatie. Presentatrice Amber Brantsen bespreekt met analisten Giedo van der Garde en Ernest Knoors alle ins en outs. Pitreporter Stephane Kox komt vanuit Mexico met het laatste nieuws. Zij wordt bijgestaan door experts Mike Hezemans en David Coulthard. Tijdens het liveverslag van de kwalificatie hoor je Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Kox neemt ondertussen ook interviews af.

Na de kwalificatie is er nog uitgebreid tijd voor een nabeschouwing. Brantsen kijkt met Van der Garde en Knoors terug op de training en alle gebeurtenissen worden geanalyseerd.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Derde vrije training 18.55u 20.10u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 21.00u 21.55u Formule 1 Kwalificatie 22.00u 23.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 23.00u 23.45u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 30 oktober

Op zondag begint Viaplay om 19.30 uur aan de voorbeschouwing op de race. Presentatrice Amber Brantsen blikt daarin met analisten Giedo van der Garde en Ernest Knoors vooruit op de race en gaat met de heren door het nieuws heen. Pitreporter Stephane Kox komt vanaf de grid met de laatste updates, samen met experts Mike Hezemans en David Coulthard. Om 21.00 uur Nederlandse tijd start de Grand Prix van Mexico. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk geven het commentaar. Allard Kalff komt vanuit het Viaplay-racecontrol met updates. Na de race is er tijd voor een nabeschouwing vanuit de studio, en spreekt Stephane Kox met verschillende coureurs waaronder Max Verstappen.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Voorbeschouwing race 19.30u 20.55u Formule 1 Grand Prix van Mexico 21.00u 23.00u Formule 1 Nabeschouwing race 23.00u 00.00u

Uitzendschema F1TV voor Grand Prix van Mexico

Op de eigen streamingdienst van de Formule 1 is alle actie ook weer te volgen. F1TV zendt alle sessies live uit. De keuze van de taal van het commentaar is aan de kijker. Het Nederlandse Viaplay-commentaar is een van de opties, maar ook zijn de Engelsen van Sky Sports te horen. Daarnaast is er Duits, Frans, Spaans en Portugees commentaar. Bovendien heeft F1TV ook eigen Engelstalig commentaar. Naast de livefeed is er ook nog livetiming, een driver tracker en kun je alle onboardcamera's zien. Voor de kwalificatie en de race zijn er ook een uitgebreide voor- en nabeschouwingen, en zijn er interviews met hoofdrolspelers van het weekend.

Vrijdag 28 oktober 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Eerste vrije training 20.00u 21.00u Formule 1 Tweede vrije training 23.00u 00.30u

Zaterdag 29 oktober 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Derde vrije training 19.00u 20.00u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 21.30u 21.55u Formule 1 Kwalificatie 22.00u 23.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 23.00u 23.30u

Zondag 30 oktober 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Voorbeschouwing race 20.00u 20.55u Formule 1 Grand Prix van Mexico 21.00u 23.00u Formule 1 Nabeschouwing race 23.00u 23.40u

* Eindtijd is een richttijd