Interview: Marko looft Verstappen, Mercedes "onsportieve verliezer"

Herr Marko, om te beginnen: Red Bull voert beide kampioenschappen aan. Op de klapband in Baku na is Max Verstappen iedere wedstrijd als eerste of tweede geëindigd. In hoeverre heeft hij als individu nog een stap gezet of is het huidige beeld enkel te verklaren door de verbeterde auto?

Het is hoogstwaarschijnlijk een combinatie van beide. We zijn vorig jaar, bij de races in Oostenrijk, erg slecht begonnen met het eigen chassis. Aan het einde van het jaar wisten we er pas een winnende auto van te maken. Aan de andere kant waren Honda en wijzelf ook enorm verbaasd over de stap die Mercedes op motorisch vlak had gezet. Dat kwam natuurlijk doordat ze alles uit de kast hadden gehaald om die 'wondermotor' van Ferrari te evenaren...

Nu heeft Max een zeer competitief pakket ter beschikking, dat geldt zowel voor het chassis als ook voor de motor. Het heeft hem nog weer extra rust en ook zeker extra soevereiniteit gegeven als coureur. Dat is eigenlijk de verklaring voor wat we zien. Hierdoor kan hij de overwinningen met zoveel gemak behalen, althans: zo lijkt het voor de buitenwereld.

Hij heeft een voorsprong van 32 punten op Hamilton. Nou is Silverstone in de voorbije jaren goed jachtterrein voor Mercedes gebleken en is het in bepaald opzicht een representatief circuit. Zien jullie dit als een belangrijke test voor wat nog volgt in de titelstrijd?

Als Silverstone een normaal raceweekend zou zijn, dan absoluut. Maar doordat we nu met zo'n sprintrace zitten en slechts één uur training hebben voor de kwalificatie wil ik dit geen normaal Silverstone-weekend noemen. Met dit schema en het Engelse weer kan er van alles gebeuren. Silverstone heeft daardoor niet de betekenis die het anders wel zou hebben als graadmeter.

Tegelijkertijd geldt: wij zijn niet bang voor Silverstone. Tot dusver zijn we op ieder circuit competitief geweest. We hebben niet alles gewonnen, maar deden wel overal goed mee. De superioriteit in Oostenrijk heeft trouwens verschillende redenen gehad, daar zijn we ons zeer van bewust. De overmacht kwam onder meer door de lay-out, de hoogte en Max die zich goed voelde en uitzonderlijk heeft gepresteerd voor tienduizenden Nederlanders op de tribune.

Aankomend weekend is wel dé kans om een mentaal tikje uit te delen: een thuisrace voor Mercedes en Lewis Hamilton die voor eigen publiek rijdt. Of moeten we eigenlijk zeggen dat het een thuisrace voor beide teams is, jullie hebben de thuisbasis immers in Milton Keynes?

Ja, maar ik moet toch zeggen dat Silverstone veel meer symbolische en psychologische betekenis heeft voor Mercedes. En wat betreft die symboliek voor het kampioenschap: ik ben bang dat de beslissing in het WK tot de laatste races op zich laat wachten. Mercedes blijft een ijzersterk team en Hamilton is net als Max een uitzonderlijke coureur met veel routine. De voorbije wedstrijden schetsen wat mij betreft niet het volledige beeld. Het zou natuurlijk prachtig zijn voor ons als het zo doorgaat, maar wij onderschatten Mercedes niet.

U noemt de kwaliteiten van Hamilton. De vorige keer gaf u aan dat Verstappen minstens zo snel is, maar dat het totaalpakket van Hamilton iets beter was door zijn ervaring. Is dat nog steeds zo?

Nee. Op dit moment vind ik Max minimaal gelijkwaardig. En als je even naar de pure snelheid kijkt, dan heeft Max zelfs een streepje voor in mijn optiek.

Deze titelstrijd is niet alleen een gevecht op het circuit tussen Verstappen en Hamilton. Ook naast de baan vliegen Red Bull en Mercedes elkaar in de haren. Technische richtlijnen over de achtervleugel, over pitstops en Lewis Hamilton die zinspeelt op extra vermogen uit de Honda-motor. Vat u dat nog sportief op of begint de irritatie het over te nemen?

Ik moet zeggen: vooral de hoeveelheid zaken die ze tegen ons willen gebruiken, verwondert mij wel een beetje. Maar goed, langzaam maar zeker krijgen ze het als een boemerang terug. In de media wordt het spel ook steeds meer gezien op de manier die wij waarnemen, namelijk dat Mercedes zich op deze manier als een onsportieve verliezer presenteert.

Als we even inzoomen op de pitstops. Daarvan wordt in de paddock toch gefluisterd: wat Red Bull nu doet, kan bijna niet legaal zijn. Kunt u dat eens uitleggen?

Onze teammanager Jonathan Wheatley kan dat veel beter dan ik. Maar ik denk niet dat de kwestie voorbij is met de technische richtlijn. Want de twee tienden vertraging die nu worden ingevoerd, zijn in de praktijk niet te controleren. Wat als het bij een team 1.8 tienden vertraging bleek te zijn, wat gebeurt er dan? Ik ben bang dat daar niet over nagedacht is. Sowieso vind ik de hele ingreep behoorlijk ongelukkig, snelle pitstops horen bij de show. Ik denk dat er veel toeschouwers zijn die wachten totdat de timing in beeld laat zien hoe lang de pitstop duurde. Dat is een mooi onderdeel van de race, en ook een onderdeel dat beslissend kan zijn. Waarom wij het zo goed doen, is overigens wel te verklaren. Doordat we zeven jaar geen gelijke wapens hadden op motorisch vlak, hebben we overal waar een voordeel te behalen viel, enorm hard aan gewerkt. Die pitstops binnen twee seconden zijn daar het resultaat van.

Maar kunt u bij deze bevestigen dat Red Bull niets illegaals doet?

Zeker. En het veiligheidsargument dat nu wordt aangedragen, is in mijn optiek ook uit de lucht gegrepen. Als een wiel niet goed vastzit, ben je namelijk uit de race. Dat lijkt me de zwaarste straf die je kunt krijgen.

Bij wijze van tegenaanval hebben jullie gezegd actie te ondernemen tegen Mercedes, en wel met de flexibele voorvleugel. Hoe staat het daarmee?

Wij hebben onze bedenkingen en ook videoclips waarin duidelijk te zien is dat de vleugel enorm naar beneden buigt. Die beelden hebben we doorgegeven en zijn momenteel in handen van de FIA. Verder bemoeien wij ons niet met de afhandeling en zullen we geen druk uitoefenen. We zeggen ook niet dat we naar het International Court of Appeal stappen [zoals Mercedes wel van plan was]. Wel hopen we alleen dat dit aspect de nodige aandacht krijgt.

Hamilton heeft zoals gezegd veel over de Honda-motor gesproken. 'Performance upgrades' zijn verboden, maar heeft Honda los daarvan wel de sterkste krachtbron van dit moment?

Dat denk ik niet. We gaan in vele opzichten nog gelijk op met Mercedes. Op motorisch vlak moet je ook onderscheid maken tussen de verbrandingsmotor en alle elektrische componenten. Wij hebben nog steeds het gevoel dat zij bij het terugwinnen van elektrische energie iets efficiënter zijn, al is dat verschil nog maar marginaal.

Hoe betrokken zal Honda in 2022 nog zijn, dat is toch een soort overgangsjaar voor Red Bull Powertrains?

We zijn nu in de afrondende fase bij het maken van de contracten. Honda zal de motoren voor 2022 nog bouwen, maar zeker niet onder dezelfde financiële voorwaarden als voorheen.

Verdwijnt Honda volgend jaar ook helemaal van de auto's qua reclame? Of zullen we Honda nog wel zien op de livery van AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda?

Dat is momenteel een thema, maar ook een thema dat nog niet volledig in de details is uitgewerkt. Het is wel duidelijk dat het besluit om te stoppen met de Formule 1 echt onomkeerbaar is voor Honda. Er is geen weg meer terug.

Over Tsunoda gesproken: hij woont sinds een paar weken in Faenza bij Franz Tost. Dat is schijnbaar nodig om focus en structuur aan te brengen. Is het achteraf verkeerd geweest om hem na de eerste race veel lof toe te zwaaien?

Tsunoda is geen typische Japanner. De typische Japanner - we hebben er in de Formule 3 eentje rijden met Ayumu Iwasa - is beleefd, gedisciplineerd en zou nooit uitspraken doen zoals Tsunoda. Aan de andere kant is Tsunoda heel verfrissend. We moeten kijken of we zijn onbetwiste snelheid en zijn houding - die over het algemeen positief wordt ontvangen - kunnen behouden, maar hem tegelijkertijd meer discipline kunnen bijbrengen. Dat laatste is nodig in zijn manier van werken en in de fysieke training. In Engeland was het niet altijd op orde.

En op de vraag of wij hem te veel lof hebben toegezwaaid: wij hebben alleen maar zijn prestatie in Bahrein besproken en die was sensationeel. Daarna kwamen de domme crashes zoals in Q1 op Imola, meteen in de eerste ronde. Als je een auto hebt die goed genoeg is voor Q3, dan is het erg frustrerend om het zo weg te gooien. We moeten hem op de rails krijgen zonder zijn agressiviteit weg te nemen. De potentie is er wel, het is bijvoorbeeld ongelooflijk om te zien hoe goed hij is in snelle bochten. Daarin is hij minstens zo snel als Gasly. Oostenrijk was ook goed, daar zat hij in de kwalificatie slechts een tiende achter Gasly.

Jaren geleden heeft u in een vergelijke situatie gezeten met Juan Pablo Montoya, die u zelf onder uw hoede heeft genomen in Graz. Is deze situatie met Tsunoda vergelijkbaar?

Niet echt, al zijn er natuurlijk wel overeenkomsten. De ene is een Zuid-Amerikaan en de ander een Japanner, ze hebben allebei een eigenzinnig karakter. Ik kan me nog een kwalificatie herinneren waarin Montoya een seconde sneller was dan iedere andere coureur. Maar toen vloog hij van de baan en in de race gebeurde hetzelfde. Ik meen me zelfs te herinneren dat we de ophanging in de pitbox hebben gerepareerd en dat hij nog punten heeft gehaald.

Hoe lastig is het voor Tsunoda om Japan achter zich te laten, weinig contact met de familie te hebben en ook nog een beetje te worstelen met de taal?

Dat zijn absoluut belangrijke factoren. De cultuur in Japan is compleet anders, al hebben wij in dat opzicht wel een voordeel. Franz Tost heeft namelijk jaren in Japan gezeten en weet precies wat er gevraagd wordt. Maar onderaan de streep is het bij Tsunoda gewoon een kwestie van discipline. Hij is een beetje overmoedig geworden, al moet ik wel zeggen dat de trend van de voorbije weken positief is. Natuurlijk heeft hij in Oostenrijk meerdere straffen gekregen, maar dat brengt mij eerder bij het thema 'straffen'. Ik vind het allemaal zwaar overdreven. Maar goed: om bij Tsunoda te blijven, het is een leerproces. Bij Red Bull en AlphaTauri zijn we er honderd procent van overtuigd dat hij een toekomstige winnaar is.

In de voorbije weken heeft u tijdens het diner ook nog persoonlijk met Tsunoda gesproken. Hij heeft van tevoren aangegeven dat hij behoorlijk tegen dat gesprek op zag. Zit hij dan met angst en beven aan tafel of hoe verloopt zo'n gesprek?

Nou ja, ik bespreek gewoon de feiten. Ik vertel hem dat hij er in de eerste ronde van Q1 af vliegt met die een auto die makkelijk Q3 moet halen. Je wint geen kwalificatie of race in Q1. Een race moet je ook leren indelen, waarbij ik wel moet aantekenen dat zijn bandenmanagement al sterk is verbeterd. Maar dat iedereen tegenover mij zit te trillen van angst, is echt onzin. Ik bespreek gewoon enkele feiten met coureur en doe dat op een duidelijke manier.

Tot slot: Daniel Ricciardo heeft na zijn vertrek ook wel eens over die meetings en uw rol gesproken. Voelt u in algemene zin het respect van de Red Bull-coureurs?

Kijk, het is eigenlijk heel simpel: dit is onderdeel van onze opleiding en het stimuleren van individuele persoonlijkheden. Wij geven coureurs geen mediatraining en nodigen ook geen journalisten uit om interviewtrainingen te verzorgen. Daar beginnen wij allemaal niet aan. Alle dingen die bedoeld zijn om coureurs min of meer hetzelfde maken - zeg maar dertien in een dozijn - willen wij niet. Wij willen de unieke karakters graag behouden, maar daar hoort wel bij dat ik ze de waarheid vertel als ze iets hebben verknald. Zo werkt het.