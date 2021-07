Perez stak veel tijd in voorbereiding op sprintrace Silverstone

De 31-jarige teamgenoot van Max Verstappen kende na podiums in Azerbeidzjan (P1) en Frankrijk (P3) twee duidelijk mindere races op de Oostenrijkse Red Bull Ring. In de Grand Prix van Stiermarken werd Sergio Perez vierde en een week later tijdens de Grand Prix van Oostenrijk zelfs zesde. Vooral die laatste race verdiende niet de schoonheidsprijs, geeft Perez toe. Al in de eerste ronde vergooide hij zijn kans op een podium door een halfslachtige inhaalpoging op Lando Norris, die hem een uitstapje door het grind opleverde en hem terugwierp naar de tiende plaats. Later kreeg hij ook nog eens twee tijdstraffen voor zijn getouwtrek met Charles Leclerc. “Het was duidelijk niet mijn dag, maar ik heb geleerd van wat er gebeurde en ik heb de positieve punten uit de race gehaald en ik concentreer me nu op dit weekend.”

Het vizier is dus volledig gericht op Silverstone, het circuit waarop hij vorig seizoen vanwege zijn positieve coronatest niet in actie kwam. “Ik kan niet wachten om weer in Silverstone de baan op te gaan. Ik verheug me er ook op om alle fans weer op het circuit te zien, de sfeer is altijd geweldig op Silverstone. Hopelijk kunnen veel familieleden van het team ook komen kijken, ze gaan allemaal een mooi raceweekend tegemoet.”

Dat raceweekend kent met het nieuwe sprintrace-format een ietwat andere invulling dan gebruikelijk. Perez is er klaar voor. “Ik heb een positief gevoel over dit weekend. Hopelijk kunnen we weer op het podium staan. Het zal interessant zijn om het nieuwe race-format voor de Formule 1 te zien. Als team hebben we veel moeite gedaan om de nieuwe indeling te begrijpen, er is veel voorbereiding en oefening in dit weekend gaan zitten. Het zal voor iedereen heel anders zijn, het is zeker spannend en ik hoop dat het harde werk zijn vruchten afwerpt.”

Mercedes is traditioneel erg sterk op Silverstone en Perez verwacht de zilverpijlen dit weekend dan ook van voren. “Ik denk het wel. Ik hoorde Mercedes praten over upgrades, dus ik weet zeker dat ze dit weekend erg sterk zullen zijn. Wij gaan natuurlijk ook ons best doen en hopelijk staan we weer vooraan. Laten we zien wat er gebeurt.”

