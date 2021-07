Russell zou gesprek met Red Bull Racing niet bij voorbaat afslaan

George Russell is bezig aan zijn derde seizoen bij Williams en heeft daarbij tot dusver een uitstekende indruk achtergelaten. Hij wordt alom gezien als de favoriet om Valtteri Bottas in 2022 op te volgen als teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes. Zelf verklaarde de Brit al dat er op Silverstone in ieder geval nog geen aankondiging komt over zijn toekomst. Dat laat andere teams nog even dromen van het mogelijk aantrekken van Russell, die daarbij onder meer de ogen van Red Bull op zich weet gericht. “Russell is met de prestaties die hij bij Williams neerzet zeker een overweging waard”, vertelde adviseur Helmut Marko recent aan onze zusterpublicatie Formel1.de.

Als Mercedes niet toeslaat, lijkt Red Bull dus bereid om in ieder geval het gesprek aan te gaan met de 23-jarige coureur. Maar hoe kijkt Russell zelf tegen die vermeende interesse aan? In de podcast F1 Nation van de Formule 1 laat hij doorschemeren dat hij dat niet bij voorbaat zou willen afschieten. “Ik probeer altijd om alle mogelijkheden open te houden. Ik ben niet iemand die graag deuren dichtslaat. Als iemand me zou uitnodigen voor een gesprek, zou ik geen nee zeggen. Je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren.”

Russell geeft vervolgens toe dat hij absoluut niet van plan is om Mercedes te verlaten, maar hij wil dus alle opties open houden. Daar heeft hij een goede reden voor, zo geeft hij daarna aan. “Dingen kunnen soms heel drastisch veranderen. Kijk eens naar Stefano [Domenicali]”, verwijst hij naar de opvallende carrière van de huidige topman van de F1. “Hij was teambaas van Ferrari en nu is hij de CEO van de Formule 1. Ik denk dat niemand dat tien jaar geleden zou hebben voorspeld.”