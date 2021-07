Na negen races in het huidige seizoen staat Max Verstappen al op vijf overwinningen. Mede daardoor heeft hij in het kampioenschap een marge van 32 punten op naaste achtervolger Lewis Hamilton, de enige andere coureur die meer dan een race won dit jaar. Tijdens de triple-header in Frankrijk en Oostenrijk kwam Verstappen drie keer op rij als winnaar uit de bus en dat geeft vanzelfsprekend een goed gevoel. “We zijn heel goed aan het seizoen begonnen en ik ben daar natuurlijk heel blij mee, maar we moeten blijven pushen. We kunnen niet blijven denken aan onze resultaten tot dusver”, vertelde Verstappen ter voorbeschouwing op de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Hoewel hijzelf en Red Bull Racing op dit moment een behoorlijke voorsprong hebben op Hamilton en Mercedes, verwacht Verstappen niet dat het al een gelopen koers is. “Het gaat de rest van het jaar heel spannend en een uitdaging worden, maar dat maakt het spannend. In Oostenrijk lagen we absoluut voor en was onze auto heel goed, maar in Frankrijk pakten we de zege pas met een paar ronden te gaan. Het kampioenschap is dus spannend en misschien zelfs spannender dan de tussenstand nu laat zien. Er komen een aantal zware circuits aan waar Mercedes mogelijk in het voordeel is, maar wij hebben een geweldig team en doen er alles aan om te proberen ervoor te blijven.”

Minder training voor kwalificatie? Geen probleem

Komend weekend reist het F1-circus dus af naar Silverstone, waar dit jaar weer één race georganiseerd wordt. Vorig jaar pakte Verstappen de zege tijdens de 70th Anniversary Grand Prix, de tweede van twee races op het Britse circuit. Beide wedstrijden werden toen zonder publiek afgewerkt en de aanwezigheid van toeschouwers gaat een groot verschil maken, verwacht de Nederlander. “Vorig jaar deden we twee races zonder publiek en de sfeer miste. Het is natuurlijk nog altijd een geweldig circuit, maar het wordt nog beter nu de fans er weer bij zijn. Hoewel ik weet dat ze zullen juichen voor de Britse coureurs, hou ik ervan om de passie te zien die ze voor iedereen hebben.”

Op Silverstone staat voor het eerst in de F1-geschiedenis ook een sprintrace op het programma. Met die zogenaamde sprintkwalificatie wordt de startopstelling voor de race op zondag bepaald. Verstappen lijkt het experiment niet als iets vervelends te zien. “Ik sta er helemaal voor open om sprintraces te proberen en ik vind het best leuk dat we iets minder training hebben voor de start van de kwalificatie”, doelt hij op de ene vrije training voor de naar vrijdag verplaatste kwalificatie. “Maar laten we afwachten, het is moeilijk om er iets over te zeggen totdat we het dit weekend geprobeerd hebben. In iedere race neem je risico’s, maar dat zijn gecontroleerde risico’s. Dat geldt vooral als je strijdt om een kampioenschap, maar deze ene race gaat het eindresultaat niet bepalen.”