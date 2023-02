Een ijzersterk Red Bull: Data-analyse van de winterkampioen

Formule 1-teams hebben minder tijd dan ooit om hun materiaal klaar te stomen voor de openingsrace van het seizoen, aankomend weekend in Bahrein. Met slechts 25,5 uur testen met daarnaast nog een filmdag waarop maximaal 100 kilometer gereden mag worden, is het van groot belang om een betrouwbaar pakket te hebben dat vrijwel direct goed op de baan ligt. Wat dat betreft had Red Bull het uitstekend voor elkaar toen de F1-test donderdag begon. Het team maakte veel kilometers en had – afgezien van een olielek op vrijdagmiddag – amper problemen. Formule 1-teams zijn het zelden ergens over eens omdat ze zichzelf proberen in te dekken, maar bij Red Bull was er geen ontkennen aan: het team van Max Verstappen en Sergio Perez begint als torenhoog favoriet aan de openingswedstrijd van het seizoen.

Ook intern heerst er tevredenheid. Helmut Marko kon een glimlach niet onderdrukken, wereldkampioen Max Verstappen voegde toe: “Het waren drie positieve dagen, de balans van de auto was vrijwel meteen goed en als gevolg daarvan hebben we allerlei zaken kunnen testen met betrekking tot de afstelling. Dat is goed, dan leer je het meeste over de auto.” Die stabiele basis is mooi meegenomen voor de formatie van Red Bull, vooral omdat er her en der toch wel wat – mogelijk – ontwrichtende veranderingen waren. Pirelli introduceerde nieuwe banden om korte metten te maken met onderstuur en kwam met een meer solide voorband. Hier moesten teams de geometrie van de voorwielophanging op aanpassen. Aan de andere kant werkte Red Bull zich uit de naad om het overgewicht van de RB18 weg te poetsen. Dat geeft het team in het zoeken naar de juiste afstelling meer vrijheid.

Met de stabiele basis kwam Red Bull al snel aan in de tweede fase van het programma: het perfectioneren van details. Dat wordt duidelijk uit de runs die Red Bull gedurende de dagen deed met korte runs van vijf a zes ronden met daarbij snelle rondjes. In de tussentijd waren de engineers bezig om de afstelling te optimaliseren.

Vooral de lange runs overtuigend

Een onderbelicht maar niet minder interessant detail is de wijze waarop Red Bull haar coureurs inzette tijdens de test. Met slechts drie dagen op het programma waren er twee manieren om het aan te pakken. Geef elke coureur een volledige dag en split de laatste of geef ze steeds elk een halve dag zodat de coureurs gelijke kansen hebben om de auto te testen. Red Bull koos voor het eerste, Verstappen zat de volledige eerste dag achter het stuur. Hij verrichte al het werk met betrekking tot de afstelling en het testen van de verschillen. Kijkend naar het programma van de renstal uit Milton Keynes valt op dat Verstappen nooit een volledige racerun deed. Op de eerste dag deed de wereldkampioen stints van gemiddeld zes ronden.

Red Bull experimenteerde in Bahrein ook uitvoerig met de koeling van de RB19. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull hield vast aan deze werkwijze met tussen de runs tijd om te werken aan de afstelling en het analyseren van data. De stints werden uiteindelijk iets langer, op de eerste dag werden de stints uitgebreid tot vijftien ronden. In de meeste runs die in de middag uitgevoerd werden, reed Verstappen veel 1.36’ers. Het is een teken dat de wagen niet bepaald volgestouwd was met brandstof. Ook was er weinig verval te bespeuren in deze runs, vooral als ze onder kunstlicht met lagere temperaturen gereden werden.

Sergio Perez op de piste met de RB19. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Sergio Perez nam vrijdagochtend de enige echte racesimulatie voor zijn rekening. Hij werd direct in het diepe gegooid na een aantal korte runs waarin nog wat aero-meetapparatuur op de auto te vinden was. Met een volle tank op C3-banden was er wel wat verval te bespeuren in de runs van de Mexicaan. Dat was ook niet vreemd gezien de temperaturen die er rond de lunch gemeten werden. De runs daarna waren bemoedigend, zeker op de C1-band was de consumptie uitstekend. Na lage 1.37’ers hield de Mexicaan zijn tijden na 22 ronden nog in de lage 1.38’ers, ondanks dat hij halverwege zijn stint ook te maken kreeg met verkeer. Deze band is de hardste die Pirelli voor de volgende Grand Prix beschikbaar stelt, maar wat Red Bull desondanks laat zien is niets minder dan indrukwekkend.

Verschillende scenario's voorbereid

Ook de laatste twee lange stints die de regerend wereldkampioen deed voordat hij het stuur overdroeg aan zijn teamgenoot, laat in de avond en op C3-banden, waren bemoedigend. Verstappen voerde deze runs uit op C3-banden die na de kwalificatie nogal eens gebruikt moeten worden. Dat werd realistisch gemaakt door het feit dat Verstappen de eerste twee ronden heel voorzichtig was om ervoor te zorgen dat hij de banden niet zou opbranden. Ook in dit scenario blijven de tijden heel constant en was er weinig verval te zien.

Eerste stint Verstappen op C3 - Donderdag om 17.14u Tweede stint Verstappen op C3 - Donderdag om 18.05u 32,837 33,026 in (passage door de pits) in (passage door de pits) out (terug op de baan) out (terug op de baan) 35,756 36,202 36,300 35,981 36,239 35,966 36,078 35,959 36,401 35,732 36,511 35,840 36,442 35,795 36,834 35,971 36,854 35,914 36,913 35,854 36,595 36,250 36,494 36,806

Ook op de laatste dag van de test hield Red Bull zich aan het script. Perez kwam op de baan en voerde korte runs uit van ongeveer vijf of zes ronden, opnieuw met weinig bandenslijtage. In die vijf identieke runs kwam Perez steeds tot 1.36’ers en experimenteerde Red Bull zelfs door undercuts te simuleren om de reactie en het herstel van de banden te controleren na de aanvankelijke ‘push’.

Eerste stint Perez op C3 - vrijdag om 11.47u Tweede stint Perez op C2 - vrijdag Derde stint Perez op C1 - vrijdag 37,140 37,820 37,158 37,662 37,793 37,302 37,771 37,832 37,231 37,897 37,971 37,215 37,976 37,516 37,768 38,287 39,134 37,668 38,542 37,889 37,949 38,790 38,510 37,684 38,973 38,547 37,563 39,051 38,621 37,948 39,192 38,443 37,540 39,207 38,914 37,970 39,488 39,365 (wijd in bocht 10) 37,781 38,977 37,817 (verkeer van Ocon) 39,833 37,574 38,091 38,031 38,135 38,626 38,181 38,521 38,034

Het team hield zich op de laatste ochtend van de test opnieuw bezig met het checken van aerodynamische evaluaties, het gebruikte daarbij grote hoeveelheden flo-viz. Na de lunch ging het vizier wederom op de lange runs met twee stints op de C3 en een kwalificatierun op de C4. Dat laatste was goed voor de algemeen snelste tijd van de hele test. Hoewel die band niet gebruikt wordt tijdens de Grand Prix van Bahrein is het nog altijd een nuttige manier om het gedrag van de band te onderzoeken.

De rondetijd was van ondergeschikt belang voor Red Bull, al is het lekker om te weten wat er in de tank zit als het eenmaal hard moet gaan. De lange runs die Perez daarvoor deed op de C3-band waren echter nog nuttiger. Daarin bleek dat Red Bull het uitstekend op orde heeft, ook in temperaturen die we tijdens het weekend gaan zien. Na een initiële 1.37.6 was de Red Bull-coureur zeer constant en bleef hij binnen een tiende van zijn snelste ronde.

Eerste stint Perez op C3 - zaterdag om 16.30u Tweede stint Perez op C3 - zaterdag om 17.05u 38,003 37,660 37,851 37,643 37,869 37,590 38,111 37,842 38,154 37,730 38,710 37,885 38,947 37,770 38,90 37,892 38,698 37,706 39,043 37,667

De situatie van Red Bull is rooskleurig, zeker als je het afzet tegen wat er een jaar geleden gebeurde. Toen werd een sterke start van het team verwacht, maar viel dat behoorlijk tegen. Dat werd uiteindelijk knap rechtgezet en leverde het team haar eerste constructeurstitel in lange tijd op. De RB19 is klaar voor de start van het seizoen en hoewel het een bijzonder lang seizoen gaat worden, is de uitgangspositie bijzonder goed. En dan zit er ook nog wel wat aan te komen, verklaarde Verstappen eerder al.

