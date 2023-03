Door een polsblessure kon Lance Stroll niet deelnemen aan de driedaagse Formule 1-test in Bahrein. Nieuwbakken Aston Martin-coureur en reserverijder Felipe Drugovich waren de twee heren die het Britse raceteam aan data hielpen in Sakhir. Alonso geeft toe dat het ontbreken van de Canadees wel invloed had op het analyseren van het gedrag van de AMR23. Stroll kent de AMR22 natuurlijk goed doordat hij er een heel F1-seizoen in reed en Alonso alleen maar tijdens een test in Abu Dhabi en in Jerez begin februari bij een Pirelli-bandentest.

"We leren onwijs veel over de auto. Deze wagen verschilt flink ten opzichte van die van vorig jaar", zegt Alonso. "We veranderden constant dingen. Helaas ontbrak Lance, zijn aanwezigheid was echt een voordeel geweest. Bij sommige wijzigingen voelde ik wel dat dingen anders werden, maar we konden niet zeggen of dat door de auto kwam of dat het gewoon iets van Aston Martin was. Het was niet ideaal. Hopelijk kan hij ons snel van feedback voorzien en kunnen we verder vooruit." Op de vraag op welke gebieden feedback van Stroll nodig is, antwoordt de oud-kampioen. "Sommige zaken zou Lance wellicht kunnen herkennen. Dit gaat om bijvoorbeeld het remmen en de stuurbekrachtiging. Ik weet bij deze zaken niet of ze nieuw zijn of dat het al heel wat jaren zo is. We kunnen niet zonder hem. Ik hoop dat hij snel terugkomt."

Volgens de man uit Oviedo is de auto zo gewijzigd dat haast alle informatie van de 2022 nutteloos is. "De auto reageert voorlopig prima op diverse set-ups. Hij deed wat we verwachtten. De basisafstelling van vorig jaar is vrijwel nutteloos. Het is dus wel een hele uitdaging voor de engineers, maar ze waren goed en creatief bezig. We hebben nieuwe manieren gevonden om de auto af te stellen. We hebben wel genoeg talent in het team. Ik vertrouw ze en we worden steeds productiever."

Video: Fernando Alonso in actie tijdens de wintertest in Bahrein