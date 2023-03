Na vier teleurstellende F1-seizoenen staat Daniel Ricciardo in 2023 langs de zijlijn. Hij moest eind vorig jaar vertrekken bij McLaren, Red Bull haalde hem binnen als derde rijder. Hij zal een deel van het simwerk voor zijn rekening nemen, maar is ook aangenomen om de vaste rijders Max Verstappen en Sergio Perez promotiewerk uit handen te nemen. Ricciardo denkt nog na over zijn toekomst in F1 en heeft aangegeven in ieder geval dit seizoen niet te willen racen. Het aantrekken van de man uit Perth werd door outsiders als signaal gezien richting Sergio Perez.

Maar F1-analist Karun Chandhok ziet het niet gebeuren dat Ricciardo als pion uitgespeeld wordt tegen de Mexicaan. “Ik denk niet dat Daniel een factor is”, zegt Chandhok in The F1 Show van Sky Sports F1. De Indiër denkt eerder aan de nieuwe AlphaTauri-aanwinst Nyck de Vries: “Als Nyck een goed seizoen heeft is hij de man die eerder in aanmerking komt voor promotie dan een Ricciardo. Wat je uit het Red Bull-kamp hoort is dat ze echt een hoge pet op hebben van Nyck, zeker na wat ze tijdens de test van hem gezien hebben.”

Vorig jaar ontstond er spanning binnen Red Bull. Het zorgde ervoor dat Max Verstappen in Brazilië een teamorder negeerde terwijl Perez op jacht was naar de tweede plek in het rijderskampioenschap. Die situatie is ruimschoots opgelost en Chandhok verwacht dat de Mexicaan zich zal schikken in zijn rol. “De realiteit is dat er twee of drie weekenden per jaar zijn waar Checo een echte bedreiging is voor Max”, gaat Chandhok verder. “Als hij slim is en dat is Checo, zal hij zijn rol in het team spelen en zorgen dat hij een nieuw contract krijgt. Hij kan beter tweede rijder bij Red Bull zijn dan elders op de grid staan. In Abu Dhabi hadden ze het onder controle, de coureurs gedroegen zich en ze domineerden de race.”

Brundle: “Red Bull gaat niet langzamer worden in 2023”

Na de indrukwekkende wintertest van Red Bull rijst de vraag wat de andere teams kunnen doen om de kampioenenformatie te stoppen. “Je zult daarvoor in eerste instantie naar jezelf moeten kijken”, zegt Martin Brundle in hetzelfde programma. “De RB19 is een evolutie, geen revolutie. Max bulkt van het talent en van het vertrouwen, het team vindt het geweldig dat ze weer in de eerste pitbox mogen opbouwen als regerend constructeurskampioen. Ze zitten in een geweldige fase, al wat de concurrentie kan doen is zorgen dat ze snelheid vinden. Red Bull gaat niet langzamer worden.”