Van Koldenhoven werd begin deze maand door Viaplay gepresenteerd als de nieuwe verslaggever. Hij is de opvolger van Stéphane Kox, die na afgelopen seizoen besloot te stoppen. Voor Van Koldenhoven is het een nieuw avontuur in de koningsklasse van de autosport nadat hij eerder voor de NOS werkte en daar de alom geprezen serie 'In het spoor van Oranje' maakte. “Dat is geweldig”, zegt Van Koldenhoven in Op1. “Iemand zei laatst tegen mij dat dit de mooiste baan van Nederland is en dat vind ik ook echt. Deze sport heeft zo’n enorme impact met de grootste sportman van Nederland en nu voor het eerst in jaren een tweede Nederlandse coureur, met dus een extra verhaallijn erbij… Daar mag ik dus bovenop staan.”

Voor het eerst sinds Christijan Albers en Robert Doornbos in 2006 staan er weer twee Nederlanders op de startgrid. “Mensen hebben niet door hoe bijzonder dat is”, aldus Van Koldenhoven. Hij zal zich vanaf aankomend weekend posteren in het ‘vierkantje’ waar de interviews met coureurs en teambazen afgenomen kan worden. “Natuurlijk mag ik kritisch zijn”, reageert hij op de vraag of hij Max Verstappen mag aanpakken als het nodig is. “Het doen van interviews is ook een verplichting, alle collega’s staan op een rij en de coureurs komen bij je langs.”

Red Bull Racing noteerde op de laatste dag van de test en was zeer betrouwbaar gedurende de driedaagse. Het team begint logischerwijs als favoriet aan het nieuwe seizoen, vindt Van Koldenhoven. “Het team van Verstappen heeft de afgelopen jaren laten zien dat ze met tegenslag om kunnen gaan. Begin vorig jaar hadden ze het niet makkelijk, in de eerste drie races vielen ze twee keer uit. Ze hebben de weg gevonden en uiteindelijk werden ze soeverein wereldkampioen. Dat zegt genoeg over hoe dat team ervoor staat.”