Hülkenberg begon vanaf nul: “Draai redelijk gevonden”

Nico Hülkenberg vervangt dit weekend in de Grand Prix van Bahrein Sebastian Vettel, die vanwege een positieve coronatest in quarantaine moet. Hij arriveerde pas in de nacht van donderdag op vrijdag in de golfstaat, zonder enige (test)ervaring met de Aston Martin AMR22. De Duitser begon de dag met een veertiende plek in de eerste vrije training, gevolgd door een zeventiende tijd in de tweede oefensessie. In VT2 gaf hij slechts 0,103 seconde toe op zijn teamgenoot Lance Stroll, die wel een foutje maakte in zijn run op softs.

“Ik ben helemaal vanaf nul begonnen, maar heb mijn draai redelijk gevonden”, aldus Hülkenberg na de eerste trainingsdag in Sakhir. “Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering en we gaan alles doornemen. In de trainingen kreeg ik een overvloed aan informatie, data, alles en uiteraard ook aan emoties. Maar het was leuk om terug te zijn in een F1-auto, met het gevoel van deze snelheden en G-krachten. Dus daar heb ik zeker van genoten en ik kijk uit naar het vervolg.”

Hülkenberg reed zijn laatste Grand Prix in 2020, toen er nog met een andere generatie auto’s werd geracet. “Ik ben verrast door hoe groot het verschil is, met name op het gebied van de banden. Het kostte wat tijd om daaraan te wennen en dat kost het nog steeds. Het remmen is natuurlijk afgestemd op de nieuwe banden, wat het heel anders maakt”, vertelt de coureur uit Emmerich, die tevreden is over zijn progressie gedurende de dag. “Kijkend naar waar we begonnen en de hoeveelheid tijd, dan was het denk ik een redelijke dag. Dat was waar ik voor deze dag naar op zoek was, om gewoon wat vertrouwen op te doen in de wagen en om me zo comfortabel mogelijk te voelen. Ik denk dat ik daarin ben geslaagd.”

Voor de trainingen heeft Hülkenberg contact gehad met Vettel. “Hij heeft me zijn feedback over een aantal zaken gegeven. Bijvoorbeeld over waarop ik moet letten en over hoe hij denkt dat de auto bestuurd wil worden, dat soort dingen”, zegt de invaller. “Het is altijd goed om dat te weten, al moet je het als coureur ook zelf ervaren.”

