Bottas hoopt met sterke vorm Alfa Romeo Q3-reeks voort te zetten

Valtteri Bottas klokte in de tweede oefensessie in Bahrein de zesde tijd met een 1.32.951 en stond iets meer dan een seconde achter regerend wereldkampioen Max Verstappen. Het was een flinke opsteker, nadat de Finse coureur slechts twee ronden kon rijden in de eerste training vanwege een probleem met de ontsteking. Het betekende dat Bottas vrijwel het hele uur aan de kant stond. Ondanks die onderbreking en het feit dat hij niet weet met welke motorstanden de concurrentie reed, denk Bottas met het tempo in VT2 in Q3 te kunnen geraken.

"Ik zou graag willen zeggen waar we staan, maar de waarheid is dat ik het niet weet", aldus de Fin. "Het zit onwijs dicht bij elkaar. Bij het bestuderen van de data gaan we wel wat inzicht krijgen. Voor mij is het in ieder geval positief, want het lijkt erop dat we er niet ver vanaf zitten. Ik denk dat we zeker in de top-tien kunnen komen als we op bepaalde vlakken verbeteren."

Heeft Alfa Romeo toch goed werk geleverd?

Bottas laat ook weten dat het probleem in de eerste oefensessie losstaat van het malheur waar Alfa Romeo in de F1-tests mee kampte. Het team besloot flink wat elektronica te vervangen, wat volgens Bottas zijn dag heeft gered. Mocht Alfa Romeo de betrouwbaarheid op orde krijgen, dan biedt het gedrag van de auto met veel brandstof aan boord perspectief. Bottas voegt daaraan toe dat hij twee kortere runs op verschillende banden afwerkte, alvorens hij aan een langere run begon in VT2.

"Ik hoop dat dit laatste problemen zijn waar we tegenaan lopen. De tijd zal het leren", vervolgt hij. "Het is wel zo dat de auto een mooie balans heeft, vooral met veel brandstof voelt hij goed om mee te rijden. Het potentieel is er en ik denk dat we qua rondetijden er niet ver bij vandaan zitten. Zelfs als je berekent hoeveel iemand nog kan verbeteren, denk ik nog steeds dat als wij wat meer vinden, kunnen vechten voor de top-tien."

Bottas is erin geslaagd om tijdens alle kwalificaties in zijn Mercedes-periode Q3 te bereiken, twintig keer daarvan pakte hij pole-position. Deze reeks begon tijdens zijn laatste Grand Prix voor Williams in Abu Dhabi in 2016. "Het zou fijn als ik mijn reeks kan voortzetten", besluit Bottas.