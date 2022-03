Formule 1 Grand Prix van Bahrein: Tijden, Viaplay, F1TV en meer

Hoe laat start de Formule 1 Grand Prix van Bahrein?

Datum: Zondag 20 maart 2022

Start Nederlandse tijd: 16.00 uur

Start lokale tijd: 18.00 uur

De Grand Prix van Bahrein, de openingsrace van het Formule 1-seizoen 2022, wordt verreden op zondag 20 maart. De race begint om 18.00 uur lokale tijd, dat is 16.00 uur Nederlandse tijd. De race begint in de schemering en zal onder kunstlicht verreden worden. Rond 18.00 uur Nederlandse tijd weten we wie de eerste race van het nieuwe tijdperk in de F1 op zijn naam heeft geschreven.

Wil je alles weten over de leerschool van Max Verstappen, zijn opmars en de wereldtitel? Je leest het in het boek Formule Max. Bestel hem snel!

F1 tijden: Volledig tijdschema GP van Bahrein

Sessie Datum Starttijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 18 maart 15.00u - 16.00u 13.00u - 14.00u Tweede vrije training Vrijdag 18 maart 18.00u - 19.00u 16.00u - 17.00u Derde vrije training Zaterdag 19 maart 15.00u - 16.00u 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 19 maart 18.00u - 18.18u 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 19 maart 18.25u - 18.40u 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 19 maart 18.48u - 19.00u 16.48u - 17.00u Grand Prix van Bahrein Zondag 20 maart 18.00u 16.00 uur

Uitzending Grand Prix van Bahrein op Viaplay

Start voorbeschouwing: 14.30 uur

Start race: 16.00 uur Nederlandse tijd, 18.00 uur lokaal

Einde uitzending: omstreeks 18.45 uur

De voorbeschouwing van Viaplay op de Grand Prix van Bahrein begint op zondagmiddag om 14.30 uur, anderhalf uur voor de start van de race. In de nieuwe studio ontvangt presentatrice Amber Brantsen diverse experts en analisten om vooruit te blikken op de seizoensopener op het Bahrain International Circuit. Ook pitreporter Stephane Kox zal vanaf locatie diverse bijdragen leveren met interviews met coureurs en teambazen. Ook wordt er geschakeld met internationale experts als Mika Hakkinen en David Coulthard.

Enkele minuten voor de start van de race nemen de nieuwe Formule 1-commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk de berichtgeving over. Zij brengen verslag uit van de gebeurtenissen op het circuit, bijgestaan door Stephane Kox vanaf locatie. Na de race wordt er nog uitgebreid nagepraat in de studio, met onder meer de eerste reactie van Max Verstappen over zijn race.

Viaplay op televisie kijken

Ziggo: Kanaal 200 (tot 1 augustus)

Delta Fiber: Kanaal 200

KPN: Kanaal 225

Vanaf 2022 zijn de Formule 1-uitzendrechten in Nederland in handen van Viaplay. De nieuwe aanbieder is een streamingdienst, wat inhoudt dat alle programma’s online gestreamd kunnen worden. Met een interactieve televisie of Chromecast zijn de Viaplay-programma’s ook op je tv te kijken. Daarnaast heeft de aanbieder deals gesloten met providers Ziggo, KPN en Delta Fiber. Hier kan je via een vaste zender live naar de Formule 1-actie kijken. Daar is wel een betaald abonnement voor nodig.

De kosten voor Viaplay op televisie vind je hier: Formule 1 op televisie kijken met Viaplay: wat kost het in 2022?

Formule 1 op Ziggo

Samenvatting Grand Prix van Bahrein

Start uitzending: 18.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo mag vanaf het seizoen 2022 niet langer live verslag uitbrengen van de Formule 1-actie. De provider heeft echter wel de rechten gekocht om een samenvatting te mogen uitzenden. Deze hoogtepunten van de seizoensopener zijn vanaf 18.00 uur te zien voor klanten van Ziggo via het gratis kanaal 14. Wie het betaalpakket Ziggo Sport Totaal heeft afgesloten, kan via de Select-zender de samenvatting bekijken. Deze uitzending duurt 15 minuten. In de avond wordt vanaf 22.55 uur in het Race Café uitgebreid nagepraat over de race. De presentatie is in handen van Rob Kamphues. Hij wordt onder meer bijgestaan door vaste analist Robert Doornbos.

Formule 1 kijken zonder Viaplay

Wil je de Formule 1-actie in Bahrein live volgen maar heb je geen abonnement op Viaplay? Dan kan je het beste terecht bij F1TV Pro. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Op dit platform worden alle F1-sessies live uitgezonden. Je kunt commentatoren uit diverse landen kiezen, al zal je voor Nederlands commentaar nog een aantal maanden moeten wachten. Daarnaast krijg je toegang tot livetiming, driver tracker en onboardcamera’s van alle coureurs. Buiten de Formule 1-actie kan je hier ook kijken naar de Formule 2 en Formule 3, met onder meer de Nederlandse teams MP Motorsport en Van Amersfoort Racing.