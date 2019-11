Hülkenberg in de Formule 1: Een carrière van net niet

Hülkenberg was in het midden van het vorige decennium een van dé toptalenten op de ladder naar de Formule 1. Na een dominante titel in de Duitse Formule BMW brak hij op 18-jarige leeftijd door in de A1GP. Met negen overwinningen in het seizoen 2006-2007 bezorgde de in Emmerich geboren Duitser zijn land de titel. Een jaar later kroonde hij zichzelf tot Europees kampioen Formule 3, met promotie naar de GP2 Series tot gevolg. In 2009 werd de vlot Nederlands sprekende Hülkenberg - want in de Nederlandse karting groot geworden - ook daar kampioen met het ART Grand Prix van Fred Vasseur.

Hülkenberg had met andere woorden alle kampioenschappen gewonnen waaraan hij had deelgenomen en dus waren de verwachtingen logischerwijs hooggespannen toen hij met Williams in 2010 mocht debuteren in de Formule 1. In zijn rol als testrijder bij het traditieteam uit Grove had de Hulk al een uitstekende indruk gemaakt. Hij beleefde naast Rubens Barrichello een prima rookieseizoen, maar eiste in de voorlaatste race van 2010 pas echt de schijnwerpers op. Terwijl iedereen gericht was op de felle titelstrijd tussen de Red Bulls, Fernando Alonso en Lewis Hamilton, pakte Hülkenberg zowaar de pole in Brazilië. De eerste pole voor Williams in jaren. Helaas voor Hülkenberg was op dat moment al duidelijk dat er geen plaats voor hem zou zijn in 2011. Het team verkoos de oliedollars van Pastor Maldonado. De Duitser kon voor 2011 geen racezitje vinden, maar kreeg na een jaar als testrijder een kans bij Force India voor 2012. Daarin versloeg hij overtuigend DTM-kampioen Paul di Resta. Opnieuw was Sao Paulo de plaats waar hij schitterde. Na als zesde te zijn gestart pakte hij de leiding in een zinderende regenrace. Na een spin en een aanrijding verloor hij de kans op een eerste podium.

Dat podium zou er echter nooit komen. Een seizoen bij Sauber leverde een tweede vierde plaats op, vooraleer hij terugkeerde voor een stint van drie jaar bij middenmoter Force India. Met het team uit Silverstone groeide Hülkenberg uit tot vaste waarde die altijd en overal zijn punten meegraaide. In 2014 werd hij vier keer vijfde, de volgende twee jaar verzamelde hij vooral zesde en zevende plaatsen. Het hoogst haalbare voor de financieel beperkte renstal.

Het leek met de carrière van Hülkenberg, die veelwinnaar uit de F3 en GP2, echter niet de goede kant op te gaan. Terwijl Sebastian Vettel met Red Bull vier wereldtitels en talloze overwinningen behaalde, bleef de teller bij zijn land- en generatiegenoot op nul. Een keer mocht Hülkenberg dan toch aan de zege proeven: in Le Mans. In een derde Porsche zette hij in 2015 de 24-uursrace naar zijn hand samen met Earl Bamber en Nick Tandy.

Na vijf opeenvolgende jaren in de middenmoot leek zijn kans bij een groot team er dan toch te komen. Renault, dat weer vol begon te investeren in het fabrieksteam uit Enstone, trok Hülkenberg aan voor het seizoen 2017. Het team had het echter lastig om de stijgende lijn door te zetten. Enerzijds kon de Renault-motor niet opboksen tegen de Mercedes en de Ferrari, anderzijds was het team nog niet in staat om een topchassis te produceren. Qua resultaten zette Hülkenberg dan ook geen stap vooruit. Hij domineerde zijn teamgenoot Joylon Palmer, maar kon het zelf niet beter doen dan de tiende plaats in de stand. In 2018 kwam er een stap vooruit, maar opnieuw bleef het bij de zesde en zevende plaatsen die hij bij Force India al zo vaak behaalde.

Voor het seizoen 2019 zette Renault het grote geschut in. Het lokte Daniel Ricciardo met een riant aanbod weg bij Red Bull. Dat was op zich geen slecht nieuws voor Hülkenberg, want zo kon hij zich eindelijk meten met een gevestigde waarde. De Australiër was bij Red Bull een zevenvoudig Grand Prix-winnaar en een goede maatstaf voor Hülkenberg, van wie nog altijd niet duidelijk was hoe hij als Formule 1-rijder beoordeeld moest worden. Tegen Ricciardo, die een veelvoud van zijn salaris opstrijkt, hield Hülkenberg zich aardig staande. Ricciardo blonk onderling uit in de kwalificatie met een score van 10-5, maar beide rijders bleken bijzonder aan elkaar gewaagd tijdens de races.

Hülkenberg kreeg in Duitsland bovendien een nieuwe kans om eindelijk dat eerste podium te pakken, maar hij crashte uit de race vanuit vierde positie. Enkele weken later besliste Renault om voor 2020 de jonge Esteban Ocon los te weken bij Mercedes. Een toekomstgerichte oplossing, waarbij de Franse nationaliteit van Ocon een welkome bonus is. Hülkenberg reageerde met een reeks van zeven puntenfinishes op rij, die enkel werd verstoord door een diskwalificatie in Japan, maar bleek naast het circuit minder succesvol om nog een zitje te redden voor 2020. De laatste deur ging dicht toen Alfa Romeo verkoos om Antonio Giovinazzi een jaar langer het vertrouwen te geven.

Daardoor lijkt de F1-carrière van de Duitser, die geen rol als derde rijder ziet zitten, vroegtijdig ten einde gekomen. Een carrière van net niet. Tien jaar in de Formule 1, maar net niet op het podium. En net niet naar een topteam. Terwijl Ocon een waardige vervanger is bij Renault, hoort Hülkenberg zeker niet bij de mindere rijders van de startgrid. Zijn loopbaan had met enkele uitschieters heel anders kunnen lopen, maar wie weet zien we hem ooit nog als tweede man bij Ferrari naast Charles Leclerc. Op dit moment lijkt een zitje in de DTM de meest logische optie.