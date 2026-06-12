VR46 tempert titeldroom ondanks succes van Fabio Di Giannantonio

Bij VR46 Racing Team blijft men voorzichtig als het gaat om de strijd om de wereldtitel. Hoewel Fabio Di Giannantonio momenteel de hoogst geklasseerde Ducati-coureur is, wil teambaas Pablo Nieto nog niets weten van een titelstrijd. De focus ligt volledig op stabiliteit en een stapsgewijze aanpak.

In gesprek met onze zusterwebsite Motorsport-Total.com tijdens de Grand Prix van Hongarije beschrijft Nieto de huidige vorm van het team als het resultaat van een langdurig ontwikkelingsproces tussen rijder en team. "We zijn erg tevreden omdat we simpelweg hard werken. Dit is ons derde jaar samen", stelt Nieto. "Eerst moet je begrijpen wat een rijder nodig heeft om snel te zijn en daar hebben we de afgelopen jaren aan gewerkt. Dat is heel, heel belangrijk."

Volgens Nieto ligt een belangrijke verklaring voor de huidige prestatiesprong in de voorbereiding van vorig seizoen. "Een van de problemen vorig jaar was dat hij in Maleisië geblesseerd raakte en zijn sleutelbeen brak. Daardoor konden we de wintertests niet afwerken", blikt hij terug op de blessure van Diggia.

In 2026 is het beeld compleet anders. "Dit jaar hebben we de hele winter heel goed gewerkt, inclusief de eerste races van het seizoen", benoemt Nieto een belangrijk verschil met vorig jaar. "Daarom zien we nu de resultaten. Dat is het grootste verschil tussen de twee jaren."

Meer begrip, meer constantheid

Ook intern is de samenwerking aanzienlijk verbeterd. Rijder en team kennen elkaar inmiddels veel beter, wat volgens Nieto direct terug te zien is in de prestaties. "Dat is ontzettend belangrijk, omdat we elkaar steeds beter begrijpen. Wij weten wat hij nodig heeft en hij weet wat wij hem moeten geven. Dat wederzijdse begrip is cruciaal en momenteel bevinden we ons in een heel goede fase."

Vergeleken met vorig jaar is vooral de consistentie sterk verbeterd. Waar de resultaten in 2025 sterk schommelden, is dat probleem volgens Nieto grotendeels verdwenen. "We waren vorig jaar niet constant. De ene race stonden we op het podium, de volgende race vochten we om een plek in de top-tien", legt hij uit. "We hebben geprobeerd te begrijpen waarom dat zo was en kwamen tot de conclusie dat de wintervoorbereiding de belangrijkste factor was. Dat is eigenlijk het enige dat we echt hebben veranderd."

Ontwikkeling van de rijder als sleutel

Naast de technische vooruitgang wijst Nieto ook nadrukkelijk op de persoonlijke ontwikkeling van Di Giannantonio. "Diggia heeft veel meer ervaring. Hij gelooft veel meer in zichzelf en dat is ontzettend belangrijk in deze sport. Mentaliteit is cruciaal. Op dat vlak heeft hij grote stappen gezet. Maar wij hebben die vooruitgang als team samen geboekt. Het team groeit eveneens sterk en we zitten op de goede weg."

Pablo Nieto benadrukt dat VR46 en Ducati altijd al nauw hebben samengewerkt. Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Volgens Nieto heeft het feit dat Di Giannantonio momenteel de succesvolste rijder binnen de Ducati-familie is geen invloed op de ondersteuning vanuit de fabrikant. "Nee, absoluut niet. Als fabrieksteam krijgen we altijd exact dezelfde ondersteuning. Dat was vorig jaar ook al zo."

Hoewel het van buitenaf soms anders kan lijken, is er volgens hem intern niets veranderd aan de gelijke behandeling. "Misschien luistert Ducati nu iets aandachtiger naar wat Diggia te zeggen heeft over de motor en de prestaties. Maar de relatie en de ondersteuning zijn precies hetzelfde gebleven."

Nog geen focus op de wereldtitel

Ondanks de sterke vorm van Di Giannantonio is de strijd om de wereldtitel momenteel geen onderwerp binnen VR46. "Nee, daar denken we niet aan", benadrukt Nieto. "Op dit moment is het heel belangrijk om race voor race te bekijken en elk weekend het maximale resultaat te behalen."

Volgens hem zou het zelfs gevaarlijk zijn om nu al naar het kampioenschap te kijken. "Als we nu al aan de titel gaan denken, maken we een fout. Dat kunnen we niet doen. MotoGP is ongelooflijk moeilijk." Daarbij wijst hij op de sterkte van de concurrentie. "We weten dat Aprilia momenteel iets heeft wat wij missen. Daarnaast moet je ook rekening houden met de andere Ducati-fabrieksrijders."

Nieto sluit niet uit dat de doelstellingen later in het seizoen worden herzien, maar vindt het daarvoor nu nog te vroeg. "Ik denk dat we tot na de zomerstop moeten wachten voordat we over het kampioenschap nadenken. Of als we tijdens de overzeese races merken dat we echt mee kunnen doen, dan kunnen we erover praten."

Tot die tijd geldt één duidelijke regel: alles per race blijven bekijken. "Als je je strategie verandert vanwege het kampioenschap, maak je een fout. Ieder weekend zijn er 37 punten te verdienen en het is cruciaal om er daar zoveel mogelijk van mee naar huis te nemen."