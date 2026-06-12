Ferrari komt in jacht op Mercedes met grote update voor GP Barcelona

De Italiaanse renstal introduceerde begin mei tijdens de Grand Prix van Miami voor het laatst een groot updatepakket. Hoewel die vernieuwingen grotendeels deden wat ervan werd verwacht, waren ze niet voldoende om de dominante seizoensstart van Mercedes af te remmen. Nu de Formule 1 neerstrijkt op het vertrouwde Circuit de Barcelona-Catalunya heeft Ferrari opnieuw een reeks nieuwe onderdelen geïntroduceerd.

Het belangrijkste onderdeel van het pakket is de langverwachte doorontwikkeling van de voorvleugel van de SF-26, een component die vanzelfsprekend een grote invloed heeft op de aerodynamische prestaties van de rest van de auto.

De nieuwe neus heeft een aangepaste vorm met een verhoogd ondervlak, een nieuwe voetplaat met een gewijzigde configuratie van de vinnen en een extra dive plane aan de endplate. Daarnaast zijn de vleugelelementen geoptimaliseerd om de verdeling van de aerodynamische belasting te verbeteren. Ook is de integratie van het Straight Mode-actuatorsysteem in de neus aangepast.

Naast meer neerwaartse druk moet de nieuwe neus ook zorgen voor een betere luchtstroom rond de voorbanden, waardoor de balans van de auto eenvoudiger te behouden is.

De aangepaste voorvleugel die Ferrari introduceert voor de GP van Barcelona-Catalonië. Foto door: Filip Cleeren

Verder naar achteren heeft Ferrari de voorzijde van de vloer aangepast om meer neerwaartse druk te genereren. De renstal spreekt daarbij van een "gereduceerd kielvolume, opnieuw ontworpen profielen en klauwen aan de voorzijde van de vloer, en geoptimaliseerde vloerelementen aan zowel de horizontale als verticale zijde".

Daarnaast zijn de winglets aan de achterzijde van de vloer aangepast en zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd aan de diffuser. Ook de vorm van de sidepods is gewijzigd zodat deze beter samenwerkt met het ingrijpend aangepaste vloerconcept.

Kleinere updates voor andere teams

McLaren heeft voor Barcelona een veel bescheidener update meegenomen. Het team introduceert alleen een nieuwe endplate van de voorvleugel, bedoeld om de luchtstroom richting de rest van de auto te verbeteren.

Mercedes heeft op zijn beurt kleine winglets toegevoegd aan de achtervleugel in een poging de aerodynamische efficiëntie verder te vergroten.

Red Bull Racing heeft de geometrie van de voorvleugel aangepast door bestaande onderdelen te herzien. Daarnaast heeft het team een agressievere flap ontwikkeld, die indien nodig tijdens dit weekend ingezet kan worden.

Net als Mercedes heeft Williams kleine wijzigingen doorgevoerd aan de achtervleugel om op efficiënte wijze meer neerwaartse druk te genereren, zonder daarbij te veel topsnelheid te verliezen op de lange rechte stukken van Barcelona.

De zijkant van de vloer en de sidepods van de Ferrari SF-26. Foto door: Filip Cleeren

Racing Bulls heeft de vorm van de diffuser en de integratie daarvan met de crashstructuur geoptimaliseerd. Daarnaast heeft het team extra configuraties voor de voorvleugel meegenomen om de balans van de VCARB 03 verder te verfijnen. Haas heeft op zijn beurt kleine wijzigingen aangebracht aan de achterste impactstructuur.

Cadillac zet zijn reeks van stapsgewijze updates voor de MAC-26 voort. De aanpassingen blijven ditmaal beperkt tot extra koelsleuven en de herintroductie van het Straight Mode-mechanisme op de nieuwe achtervleugel die in Monaco werd geïntroduceerd. Dat systeem was vorig weekend vanwege de reglementen uitgeschakeld.

Aston Martin, Alpine en Audi hebben voor dit weekend geen aerodynamische updates meegenomen.

Met name Aston Martin houdt zijn kruit droog voor een veel groter updatepakket dat later deze zomer geïntroduceerd moet worden. Het team is van mening dat kleine updates op dit moment de investering van tijd en middelen niet rechtvaardigen, gezien de huidige positie in de achterhoede van het veld.