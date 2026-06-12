"Hoe het moet zijn" – Mercedes verdedigt ADUO na verrassende Red Bull-uitkomst

In de paddock van Barcelona is er nog altijd veel aandacht voor de verrassende ADUO-uitkomst die de FIA in Monaco aan teams heeft gecommuniceerd. Niet Mercedes, maar Red Bull Ford Powertrains is bovenaan de rangschikking geposteerd, waardoor de nieuwkomer uit Milton Keynes als enige fabrikant geen recht heeft op ADUO. Op een publieke bevestiging vanuit de FIA is het vooralsnog wachten, aangezien Red Bull aan de federatie heeft gevraagd om de resultaten nogmaals te checken.

Dat laatste is een feitelijke check van de data en sensoren, al lijkt de uitkomst vooral enkele fundamentele problemen bloot te leggen. Zo wordt alleen het vermogen van de interne verbrandingsmotor gemeten, maar gaan de toegestane upgrades verder dan dat. Fabrikanten mogen een ADUO-token ook gebruiken om onder meer de batterij en de MGU-K te verbeteren.

Voor Mercedes is ADUO logischerwijs een mooie meevaller, al grapt Wolff in Barcelona: “Nou, het eerste wat ik hoorde, was dat Flavio me belde en zei dat de afspraak was dat hij de sterkste motor zou kopen. En nu heeft hij ontdekt dat we niet de beste motor hebben! Wat kan ik daarop zeggen? Maar een nieuwe homologatie is absoluut iets wat helpt. Want als je die niet krijgt, dan bestaat er een reële kans dat je door iemand anders wordt ingehaald die die mogelijkheid wel heeft.”

Dat roept echter een belangrijke vraag op: werkt ADUO zoals bedoeld? Waar Wolff spreekt over het risico om ingehaald te worden, gaf hij tijdens de aprilstop aan dat dit juist niet de bedoeling van ADUO zou moeten zijn. Wolff zei destijds dat slechts één fabrikant (Honda) hulp nodig had, toen consensus in de paddock nog luidde dat Mercedes door de FIA bovenaan de rangschikking zou worden geplaatst.

In Barcelona betoogt Wolff echter dat het systeem – ondanks deze verrassende uitkomst – precies doet waarvoor het was bedoeld: “Ik denk dat het een beschermingsmechanisme was, precies zoals het bedoeld was om een situatie zoals in 2014 te voorkomen, waarin één motorfabrikant zo’n groot voordeel had dat het op basis van motorprestaties domineerde”, aldus Wolff na een vraag van Motorsport.com.

“Wij zaten destijds aan de goede kant van de streep, maar dit is precies wat we wilden voorkomen, zeker met nieuwkomers als Audi en tot op zekere hoogte Honda met Aston Martin, en natuurlijk Red Bull. Dit is wat het is en hoe het moet zijn.”

Moet de FIA naar meer factoren kijken dan alleen ICE-vermogen?

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Dat gezegd hebbende, lijkt er nog altijd een discrepantie te zitten tussen de meetmethode en de updatemogelijkheden die daaraan worden gekoppeld. Wolff benadrukt echter dat dit – door het puur op data te baseren – de meest objectieve manier is om het te doen. “Als je met Nicholas [Tombazis] praat, dan gaat het om data die zij hebben gemeten en verzameld. Er zit geen politieke achtergrond achter, er worden geen gunsten verleend, maar het is simpelweg de uitkomst van hun analyse van de sensoren.”

Tombazis heeft in april erkend dat de FIA er best voor open staat om naar andere parameters te kijken, maar dat de teams en fabrikanten er vorig jaar mee hebben ingestemd om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Het nadeel is dat bijvoorbeeld de kleinere turbo van Ferrari niet wordt meegewogen. De Scuderia profiteert daarvan bij de starts, maar die bewuste keuze heeft ook effect op de algehele power output. Rechtvaardigt dat het verkrijgen van ADUO of moet de FIA er rekening mee houden?

Tombazis was bereid om onder meer de turboverhoudingen mee te laten wegen, maar Wolff verdedigt de keuze om het simpel te houden en de beslissing puur op data te baseren. Volgens de Mercedes-teambaas moet de koningsklasse namelijk wegblijven van subjectieve factoren of in het ergste geval een balance of performance.

“Ik krijg al een allergische reactie als er over BoP wordt gesproken. Dat is iets waar we in de Formule 1 heel ver van weg moeten blijven. In alle andere kampioenschappen is het een politieke puinhoop en het zorgt er ook voor dat fabrikanten de sport verlaten. En ik heb dat van heel dichtbij meegemaakt, zoals je je kunt voorstellen in de DTM, GT-racerij en Le Mans. We mogen nooit in de verleiding komen om mensen te laten bepalen hoe de Balance of Performance eruit moet zien. Als er een mechanisme bestaat dat uit kleine bijsturingen bestaat om ervoor te zorgen dat niemand met de power unit voor schut staat, dan denk ik dat dat de juiste weg vooruit is.”