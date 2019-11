Vettel: "Hamilton heeft al zijn successen volledig verdiend"

Voor aanvang van het huidige Formule 1-seizoen leek Ferrari de favoriet voor de titel. Sebastian Vettel en Charles Leclerc vormden de perfecte combinatie van ervaring en fris talent. Bovendien leken ze na de testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya te beschikken over de beste auto van het veld. Ze kwamen bedrogen uit, want Mercedes kwam in de eerste seizoenshelft uitstekend uit de startblokken. Daardoor was het kampioenschap tijdens de zomerpauze eigenlijk al zo goed als gespeeld.

Hamilton noemde de tweede seizoenshelft na het winnen van zijn zesde wereldtitel "de zwaarste ooit" voor hem en Mercedes. Hij kan wel op sympathie rekenen van zijn tegenstanders, waaronder Vettel, die teleurgesteld was over zijn eigen prestaties bij Ferrari in 2019. De titelambities van de Heppenheimer konden al maanden geleden bijgesteld worden, maar hij is blij voor zijn concurrent. "Ik denk dat nu het moment is om zoveel mogelijk goede dingen over hem te schrijven. Als iemand het kampioenschap zes keer wint, dan verdient hij het allemaal. Dat is ook wat ik hem vertelde", aldus Vettel. "Ik ben blij voor hem, maar niet dat wij dit seizoen niet meededen en we zo ver terug zijn gezakt. We moeten respecteren wat hij heeft bereikt, evenals hoe sterk zijn team is."

Vettel mag zichzelf viervoudig wereldkampioen worden, zijn teamgenoot heeft nog geen twee seizoenen in de Formule 1 afgerond. Des te meer indruk maakt het succes van Hamilton op Leclerc: "Ik heb niet eens één wereldtitel, dus dat zou voor mij al een enorme prestatie zijn. Om er zes te winnen is ronduit ongelooflijk. Ik vind dat hij het verdient, hij heeft een geweldig seizoen gereden. Ik groeide met hem op, keek naar zijn races op tv. Mijn felicitaties aan hem."

Met medewerking van Jonathan Noble