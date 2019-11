Verstappen ziet ‘goede kansen’ voor GP van Brazilië

Verstappen leek een jaar geleden onderweg naar zijn tweede overwinning op rij, totdat achterblijver Esteban Ocon roet in het eten gooide. Het kwam na afloop van de race tot een handgemeen waar Verstappen een straf voor ontving. Een jaar later staat Red Bull Racing er heel anders voor nu het de handen ineen heeft geslagen met motorleverancier Honda. Ondanks de mindere fase na de zomerstop kwam het team sterk voor de dag tijdens de Amerikaanse Grand Prix.

Het geeft Verstappen voldoende reden om met vertrouwen uit te kijken naar de voorlaatste race van het seizoen, de Grand Prix van Brazilië op het legendarische circuit van Interlagos. “Ik denk dat we in Brazilië goede kansen kunnen hebben”, zei Verstappen tijdens een evenement van sponsor Exact volgens Verstappen.nl. “Vorig jaar waren we tijdens de race erg competitief. We hadden toen moeten winnen, maar helaas zat er een achterblijver in de weg. Ik kijk er in ieder geval naar uit om er terug te keren. Na een paar lastige weekenden gaat het weer beter, en ik denk dat we in Brazilië zeker voor een podium kunnen vechten.”

P3 in Amerika: “Dat hebben we nog goed gedaan”

Een ongelukkige gele vlag zorgde er afgelopen weekend voor dat Verstappen in de slotfase van de race niet meer voor de tweede plaats kon strijden. Hij bleef achter wereldkampioen Lewis Hamilton steken op P3. Aanvankelijk reageerde Verstappen enigszins geagiteerd, maar hij besefte later dat de wagen veel minder stabiel was geworden door schade aan de vloer. “Toen ik uitstapte, zag ik mijn auto en miste er een groot deel van de vloer op een punt dat veel effect heeft op de prestaties”, vervolgde Verstappen en realiseerde hij zich: “Dat hebben we nog best goed gedaan.”

Het is niet helemaal duidelijk hoe de schade precies ontstaan is, maar Verstappen wist te melden dat hij er nagenoeg de hele race mee heeft gereden. “Al in de vijfde ronde”, zei hij op de vraag wanneer de schade ontstaan was. “Er werd mij eerst verteld dat ik bij de start wat schade aan mijn voorvleugel had opgelopen, maar dat was maar een barstje. Onder het rijden bewoog het ook niet. Het team dacht dat dat de oorzaak van het probleem was, maar normaal geeft dat soort schade je onderstuur. Ik had echter moeite met de achterkant van de auto. We kwamen er uiteindelijk achter dat we in ronde vijf iets geraakt hadden of dat er iets was afgebroken. Normaal gesproken verlies je dan veel rondetijd, omdat de balans van de auto dan verstoord is. Het was uiteindelijk dus een prima race.”