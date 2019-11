Tost: "Red Bull blijft in Formule 1 zolang het competitief is"

Dietrich Mateschitz bezit als oprichter van Red Bull 49 procent van de aandelen in het energiedrankenbedrijf. Zijn stem is doorslaggevend voor de toekomst van het merk in de Formule 1. Zowel Mateschitz als het bestuur van Honda heeft wel eens zijn twijfels geuit over het doorzetten van het F1-project op de lange termijn. Bij verslechterende resultaten is een vertrek niet ondenkbaar.

Zodoende is het belangrijk voor Red Bull Racing om met de Honda-motor meer progressie te laten zien dan in de laatste jaren met Renault het geval was. Met Max Verstappen en in zekere zin ook Alexander Albon strijdt het team vrijwel elke Grand Prix tegen topteams Mercedes en Ferrari, maar de laatste stap om zich titelkandidaat te noemen moet nog gezet worden. Teambaas Christian Horner en Verstappen gaven aan het begin van het jaar aan dat 2019 waarschijnlijk een tussenjaar zou worden en volgend seizoen alle remmen los gaan, iets waar ze nog steeds zeker van zijn.

Franz Tost, de teambaas van Red Bull's zusterteam Toro Rosso, acht de kans dat de Oostenrijkse renstal binnen afzienbare tijd uit de sport zal verdwijnen vrij klein. Hij zei in F1-podcast Beyond the Grid: "Red Bull is zeker geïnteresseerd in de Formule 1 zolang het pakket competitief is. Red Bull is een merk dat wil winnen en dat ook nodig heeft. Het heeft al vier keer het kampioenschap gewonnen, vergeet dat niet. Als het pakket competitief genoeg is en de motorleverancier [Honda] het team van een sterke krachtbron voorziet, kan Red Bull voor zeges en titels vechten en zie ik geen reden waarom ze zouden stoppen. De Formule 1 is een wereldwijde speler en vanuit marketingoogpunt ken ik geen enkele andere sport die zo efficiënt werkt als de F1. We gaan zien wat de toekomst brengt, maar Red Bull Racing zal waarschijnlijk wel blijven zolang het team competitief is."

