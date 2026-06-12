Wolff onderzoekt opties na Monaco-fiasco: "Reden om geïrriteerd te zijn"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft aangegeven dat zijn team onderzoekt of er nog mogelijkheden zijn om iets te doen aan de gevolgen van het pitstraatfiasco tijdens de Grand Prix van Monaco. Aanleiding daarvoor is het besluit van de FIA-stewards om de tijdstraffen van Pierre Gasly alsnog ongedaan te maken.

Gasly was in Monaco een van de vijf coureurs die een straf kregen wegens een vermeende snelheidsovertreding in de pitstraat. Na afloop van het raceweekend bleek echter dat er een fout zat in het meetsysteem, waardoor ten onrechte meldingen van te hoge snelheden werden gegenereerd.

Alpine diende daarop direct na de race een verzoek tot herziening in. Bij de Grand Prix van Barcelona-Catalonië oordeelden de stewards dat Gasly inderdaad niet schuldig was aan een snelheidsovertreding. Zijn twee tijdstraffen van vijf seconden werden ingetrokken, waardoor de Fransman werd teruggezet naar de derde plaats.

George Russell vecht in Monaco met Pierre Gasly om de derde plaats. Foto door: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Alpine was echter het enige team dat een dergelijke procedure startte. De stewards verklaarden bij het doen van hun uitspraak dat de reglementen geen mogelijkheid bieden om de straffen van de andere betrokken coureurs terug te draaien, omdat zij hun tijdstraffen al tijdens de race hadden ingelost.

Voor Mercedes had de fout bijzonder grote gevolgen. George Russell kreeg aanvankelijk een tijdstraf van vijf seconden voor hetzelfde vergrijp, maar ontving later ook nog een drive through-penalty omdat die eerste straf niet correct was ingelost. Daardoor viel de Brit buiten de top-tien, terwijl hij op koers lag voor een podiumplaats. Bovendien liep zijn achterstand in de WK-stand op teamgenoot Kimi Antonelli verder op tot 68 punten.

Gevraagd naar de situatie rond Russell en het besluit om Gasly's straf terug te draaien, liet Wolff weten dat Mercedes onderzoekt of er nog juridische mogelijkheden zijn. "Ik was net nog aan de telefoon met onze advocaten om te bekijken wat we voor George kunnen doen", verklaarde Wolff. "We analyseren momenteel wat de Gasly-zaak betekent voor George. We zullen het resultaat van Gasly zeker niet aanvechten, maar we zouden wel graag zien dat de FIA kijkt naar mogelijke oplossingen voor George zijn race."

Pierre Gasly kreeg goed nieuws te horen op de vrijdag in Barcelona. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Volgens Wolff zijn er waarschijnlijk juridische en procedurele beperkingen die een oplossing lastig maken. "Er zijn waarschijnlijk allerlei tijdslimieten en andere juridische obstakels, maar we hebben absoluut een reden om geïrriteerd te zijn."

Naast de sportieve gevolgen voor Russell stoort Mercedes zich ook aan het feit dat signalen over mogelijke problemen met het meetsysteem al vóór de race waren opgemerkt. Pas na afloop ontdekten de tijdwaarnemers van het Formula One Management dat de eerste meetlus bij de ingang van de pitstraat korter bleek te zijn dan waarmee het systeem was gekalibreerd. Daardoor werden snelheden structureel te hoog berekend.

Wolff hoopt dat alle betrokken partijen lessen trekken uit de gebeurtenissen in Monaco. "Het was een zeer ongelukkige situatie en ik denk dat we hier allemaal van kunnen leren", aldus de Oostenrijker. "Dit was niet iets dat pas op zondag ineens opdook, toen tien auto's ineens de pitstraatlimiet zouden hebben overschreden. Er waren eerder al signalen. Ik had graag gezien dat die gesprekken al vóór de race op zondag waren gevoerd."

Volgens bronnen in de paddock heeft Mercedes in werkelijkheid weinig mogelijkheden om de situatie nog te veranderen. Omdat Russell zijn straf al heeft uitgezeten, kan die niet meer worden teruggedraaid. De enige formele optie zou zijn geweest om bezwaar te maken tegen de uitkomst van Alpine's verzoek tot herziening, maar Wolff heeft al aangegeven dat Mercedes die route niet wil bewandelen.

Wel hebben McLaren en Red Bull de FIA laten weten dat zij mogelijk in beroep willen gaan tegen de beslissing rondom Gasly. Die melding geeft beide teams 96 uur de tijd om de uitspraak van de stewards en de relevante reglementen te bestuderen voordat zij besluiten of zij daadwerkelijk een officieel beroep instellen. Beide teams werden geraakt door het terugdraaien van de twee tijdstraffen van Gasly. Isack Hadjar verloor daardoor zijn derde plaats en zakte terug naar de vierde positie, terwijl Oscar Piastri van de vierde naar de vijfde plaats werd verwezen.