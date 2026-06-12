Antonelli waarschuwt: "Kwalificatie wordt niet makkelijk"

Na een veelbelovende vrijdag in Barcelona houdt Kimi Antonelli vertrouwen in zijn kansen voor de rest van het weekend, al verwacht de Mercedes-coureur dat de kwalificatie verre van eenvoudig zal worden. De Italiaan wees na afloop van de tweede vrije training vooral op de smalle werkingsmarge van de banden als belangrijkste uitdaging.

Antonelli kende een solide vrijdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar benadrukte dat het vinden van de juiste afstelling over één snelle ronde niet vanzelf ging. Volgens de negentienjarige Mercedes-coureur spelen de banden daarbij een cruciale rol.

"Het is op een enkele ronde best lastig geweest", vertelde Antonelli. "Het werkvenster is zo klein en de banden raken behoorlijk snel oververhit."

Juist daardoor blijkt het moeilijk om het maximale uit de auto te halen tijdens een kwalificatierun. "Je probeert continu de beste balans te vinden. Met slechts één ronde per bandenset is dat altijd lastig. Ik denk dat er nog behoorlijk wat werk te doen is, maar ik heb wel vertrouwen richting morgen."

Mercedes zal de nacht gebruiken om de verzamelde data te analyseren en enkele aanpassingen door te voeren. Antonelli kijkt daar optimistisch naar uit. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mercedes zal de nacht gebruiken om de verzamelde data te analyseren en enkele aanpassingen door te voeren. Antonelli kijkt daar optimistisch naar uit. "De longruns waren goed tijdens de training en dat is een positief punt. Ik kijk uit naar morgen en naar de wijzigingen die we gaan doorvoeren."

Aan het einde van de tweede training meldde Antonelli via de boordradio nog remproblemen, maar volgens hem hoeft Mercedes zich daar geen zorgen over te maken. De Italiaan legde uit dat het verschijnsel vooral verband hield met de gebruikte bandenstrategie op vrijdag.

"Dat is eigenlijk normaal. Op vrijdag gebruiken we vaak een zeer versleten set banden. Morgen rijden we met nieuwe sets, dus dat zal geen probleem zijn."

Waar Antonelli wel rekening mee houdt, is een bijzonder competitieve kwalificatie. De Mercedes-coureur zag verschillende concurrenten een sterke indruk maken tijdens de openingsdag van het Spaanse Grand Prix-weekend.

"George zag er erg snel uit en McLaren zag er ook erg sterk uit", aldus Antonelli. "Het wordt niet eenvoudig, maar we gaan vannacht alles analyseren en proberen morgen zo goed mogelijk voorbereid aan de start te verschijnen."

Na zes overwinningen in de eerste zeven races van het seizoen geldt Antonelli opnieuw als een van de favorieten voor pole-position, maar op basis van de vrijdag verwacht de jonge Italiaan dat Mercedes nog alle zeilen zal moeten bijzetten om de concurrentie voor te blijven.