McLaren en Red Bull overwegen beroep tegen Gasly-uitspraak

McLaren en Red Bull hebben laten weten dat zij mogelijk in beroep gaan tegen de beslissing van de FIA-stewards om Pierre Gasly zijn podiumplaats in de Grand Prix van Monaco terug te geven.

De FIA maakte vrijdag bekend dat Gasly zijn derde plaats terugkrijgt nadat twee tijdstraffen van vijf seconden waren geschrapt. De Alpine-coureur had die straffen na afloop van de race gekregen wegens twee afzonderlijke overtredingen van de snelheidslimiet in de pitstraat.

Op basis van nieuw bewijsmateriaal van Formula One Management (FOM), verantwoordelijk voor de officiële tijdwaarneming in de Formule 1, concludeerden de stewards echter dat er een fout zat in de manier waarop de snelheid werd berekend bij de ingang van de unieke pitstraat van Monaco. Daardoor bleken Gasly en vier andere coureurs mogelijk ten onrechte te zijn bestraft.

Niet iedereen in de paddock deelt echter de conclusie dat de straffen moesten worden teruggedraaid. Sommige teams zijn van mening dat het de verantwoordelijkheid van de teams zelf is om voldoende marge aan te houden in de pitstraat op basis van de gegevens die tijdens de vrije trainingen worden verzameld.

Haas-teambaas Ayao Komatsu wees erop dat het overgrote deel van de 22 auto's op de grid geen problemen had met vermeende snelheidsovertredingen in de pitstraat.

McLaren en Red Bull Racing

Tijdens de FIA-hoorzitting brachten McLaren en Red Bull eveneens een afwijkende visie naar voren. Red Bull-sportief directeur Stephen Knowles stelde dat het systeem voor het meten van de snelheid in de pitstraat gedurende het hele weekend consistent was gebruikt en dat teams hun eigen systemen daarop hadden afgestemd, ondanks dat bekend is dat de snelheidsberekening niet volledig exact is.

Knowles vertegenwoordigde daarbij Isack Hadjar, de Red Bull-coureur die zijn derde plaats verloor doordat Gasly weer naar het podium opschoof.

Ook McLaren-sportief directeur Will Courtenay sprak zich uit tegen het aanpassen van de uitslag op vergelijkbare gronden, ondanks het feit dat Oscar Piastri een van de coureurs was die eveneens een straf kreeg voor een vermeende snelheidsovertreding. Door de terugkeer van Gasly naar de derde plaats verloor ook Piastri een positie in de einduitslag.

Volgens artikel 15.4 van de Internationale Sportcode van de FIA hadden teams één uur na de uitspraak van de stewards de tijd om hun voornemen tot beroep kenbaar te maken.

Dat betekent overigens niet dat McLaren en Red Bull daadwerkelijk al officieel beroep hebben aangetekend. De kennisgeving geeft beide teams wel een extra periode van 96 uur om de uitspraak en de relevante reglementen verder te bestuderen en te bepalen of er voldoende juridische grond bestaat om de zaak daadwerkelijk voor te leggen aan het internationale hof van beroep van de FIA.