Max Verstappen somber: "Red Bull komt hier overal tekort"
Max Verstappen ziet Red Bull voorlopig niet meedoen om de snelste tijden in Barcelona. Volgens de wereldkampioen komt het team in alle soorten bochten tekort.
Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Max Verstappen heeft na de eerste trainingen voor de Grand Prix van Barcelona een weinig rooskleurig beeld geschetst van de huidige vorm van Red Bull Racing. De Nederlander eindigde in de eerste vrije training nog als vierde achter George Russell, Oscar Piastri en Charles Leclerc. In de tweede sessie moest hij echter genoegen nemen met de zesde plaats, terwijl Lando Norris de dag als snelste afsloot voor Russell en Piastri.
Na afloop maakte Verstappen duidelijk dat de achterstand op de concurrentie volgens hem niet tot één specifiek probleemgebied beperkt blijft. Op de vraag waar Red Bull momenteel tegenaan loopt, was Verstappen opvallend duidelijk. "Gewoon geen grip", antwoordde hij. "High speed, low speed, medium speed. We komen overal tekort. We staan gewoon niet waar we willen staan."
De opmerkingen sluiten aan bij het beeld dat tijdens de trainingen zichtbaar was. In de tweede vrije training werkte Verstappen een langere run af op de harde band, maar via de boordradio liet hij meermaals blijken niet tevreden te zijn over het gedrag van zijn RB22. Op een gegeven moment vroeg hij race-engineer Gianpiero Lambiase zelfs of hij eerder naar binnen mocht komen om een andere band uit te proberen. "Kunnen we eerder stoppen en de andere band proberen? Dit is gewoon verschrikkelijk", klonk het over de radio.
Hoewel Red Bull in het verleden regelmatig grote stappen wist te zetten van vrijdag naar zaterdag, verwacht Verstappen niet dat een simpele afstellingswijziging het verschil zal maken. "Nee, ik denk dat we een aantal duidelijke beperkingen hebben met deze auto", zei hij. "Dit circuit is heel zwaar voor de banden en de grip ligt hier sowieso niet heel hoog. Op dit moment lijkt dat ons gewoon niet te liggen."
Verstappen maakt zich ook zorgen over de race. Hij ziet namelijk dezelfde trend terugkomen tijdens de langere runs. "Als je langzaam bent over één ronde, dan ben je meestal ook langzaam in de race. Dat zie ik ook tijdens de long runs."
Barcelona geldt traditioneel als een circuit dat een compleet beeld geeft van de sterke en zwakke punten van een Formule 1-auto, dankzij de combinatie van langzame, medium speed en snelle bochten. Juist daarom vindt Verstappen de vrijdag zorgwekkend. De afgelopen races werden grotendeels gekenmerkt door circuits met relatief veel langzame bochten, waar Red Bull volgens hem nog enigszins competitief kan zijn.
"De laatste paar races waren allemaal op circuits met vooral langzame bochten", legde hij uit. "Daar zijn we waarschijnlijk iets competitiever. Maar zodra je naar een circuit gaat waar je een beetje van alles nodig hebt, lijkt het erop dat we nog steeds een beetje tekortkomen."
Met Norris, Russell en Piastri binnen een fractie van elkaar aan kop van de tijdenlijst en ook Ferrari opnieuw in de voorhoede, lijkt Red Bull vooralsnog niet over de snelheid te beschikken om als favoriet aan de rest van het weekend te beginnen. Het team heeft nog één trainingssessie om een oplossing te vinden, maar de woorden van Verstappen suggereren dat de problemen dieper zitten dan een verkeerde afstelling.
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