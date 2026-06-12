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Norris sluit vrijdag in Barcelona als snelste af, Verstappen zesde

Lando Norris heeft de vrijdag voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië als snelste afgesloten. De McLaren-coureur was in de tweede vrije training negen duizendsten sneller dan George Russell, terwijl Max Verstappen niet verder kwam dan de zesde tijd.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Bewerkt:
Lando Norris, McLaren

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Na de snelste tijd van George Russell in de eerste vrije training richtten de teams zich tijdens VT2 op de verdere voorbereiding voor de rest van het weekend in Barcelona. Daarbij keerden ook de zeven vaste coureurs terug die hun auto eerder op vrijdag hadden afgestaan aan een rookie. Onder anderen Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Lando Norris en Isack Hadjar maakten daardoor pas in de tweede training hun eerste meters van het weekend.

Max Verstappen noteerde na enkele minuten op de harde band een 1.16.452, maar Oscar Piastri dook daar niet veel later op de medium compound ruim onder met een 1.15.724. George Russell schoof vervolgens zijn Mercedes tussen beide coureurs door door op medium banden een 1.15.945 te rijden. Na een kwartier werd een virtual safety car ingesteld voor Liam Lawson, die kort nadat hij de pitstraat had verlaten stilviel langs de baan. De Nieuw-Zeelander maakte via de boordradio melding van een versnellingsbakprobleem.

 

Nadat de virtual safety car was opgeheven, trok Verstappen eropuit op de zachte band. De Nederlander verbeterde zijn tijd licht naar een 1.16.321, maar bleef daarmee derde, waarna hij terugkeerde naar de pits. Halverwege de sessie schoof Charles Leclerc op de softs op naar de tweede plaats met een 1.15.799. Niet veel later nam Russell de koppositie over door op de rood gemarkeerde band een 1.15.435 te noteren. Oscar Piastri kwam daar vervolgens net niet aan met een 1.15.483, maar teamgenoot Lando Norris slaagde daar wel in. De Brit zette een 1.15.426 neer en nam daarmee de leiding over op de tijdenlijst.

Verstappen werkte ondertussen een lange run af op de harde band, maar de Nederlander was allerminst tevreden over het gedrag van zijn auto. "Kunnen we eerder stoppen en de andere band proberen? Dit is gewoon verschrikkelijk", meldde hij via de boordradio aan race-engineer Gianpiero Lambiase. Met nog twaalf minuten op de klok stapte hij over op de zachte compound, maar ook daarop wist hij zijn eerdere tijd niet aan te scherpen. Daardoor sloot de viervoudig wereldkampioen de sessie af op de zesde plaats.

Aan de top van de tijdenlijst veranderde in de slotfase niets meer. Norris bleef de snelste man van het veld met een 1.15.426 en hield daarmee Russell en Piastri nipt achter zich. Leclerc en Antonelli completeerden de top-vijf. Russell beleefde tegen het einde van de sessie nog een moment toen hij in bocht 10 wijd ging en door de grindbak moest. Niet veel later leek Antonelli hetzelfde te overkomen, al wist de Italiaan zijn Mercedes nog net binnen de witte lijnen te houden.

Het F1-weekend gaat zaterdag om 12.30 uur verder met de derde vrije training.

Uitslag tweede training F1 GP van Barcelona-Catalonië 

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 30

1'15.426

   S 222.273
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

+0.009

1'15.435

 0.009 S 222.246
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 24

+0.057

1'15.483

 0.048 S 222.105
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

+0.373

1'15.799

 0.316 S 221.179
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 31

+0.589

1'16.015

 0.216 S 220.551
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 33

+0.895

1'16.321

 0.306 S 219.666
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+0.985

1'16.411

 0.090 S 219.408
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 27

+1.185

1'16.611

 0.200 S 218.835
9 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+1.205

1'16.631

 0.020 S 218.778
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 30

+1.248

1'16.674

 0.043 S 218.655
Volledige uitslag

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