Horner: Onacceptabel dat Wolff naar de stewards is gegaan

Niet lang na het ongeluk van Max Verstappen in de openingsronde van de Britse Grand Prix, nam Christian Horner contact op met racedirector Michael Masi. “Iedere coureur die hier heeft gereden, weet dat je het niet aan de binnenkant van Copse moet proberen”, zei de teambaas van Red Bull Racing. “Het was een gigantisch ongeluk. Het was honderd procent de bocht van Max. Wat mij betreft ligt de schuld volledig bij Hamilton. Die had daar nooit moeten rijden. Het had een enorm ongeluk kunnen zijn. Gelukkig is hij ongedeerd. Ik hoop dat het op de juiste manier wordt afgehandeld.” Daarna kwam ook Toto Wolff op de radio: “Michael, ik heb net je een e-mail gestuurd met een diagram. Heb je die ontvangen?”

Nadat Masi aan Wolff kenbaar had gemaakt zijn e-mail niet te checken tijdens de race, gaf de racedirecteur aan dat het hem vrij stond om naar het kantoortje van de stewards te gaan. “Ik hoorde dat Toto naar de stewards ging en daarom ging ik ook, om ervoor te zorgen dat onze mening ook gehoord werd”, zei Horner na de race tegen onder andere Motorsport.com. “Maar ik vind het niet correct dat een teambaas naar de stewards mag gaan om te lobbyen. Zij moeten afgesloten van de rest van de wereld hun werk doen en niet beïnvloed kunnen worden. Ik vind het onacceptabel dat hij naar boven is gegaan om te lobbyen bij de stewards. Ik wilde er daarna zeker van zijn dat er een gebalanceerde afweging zou worden gemaakt en er geen druk op de stewards zou worden uitgeoefend om het bij een lichte straf te houden.”

“Ik vind dat de stewards niet gestoord moeten worden in hun werk”, benadrukte Horner. “Ze moeten met een helder hoofd beslissingen kunnen nemen. Ik ging alleen maar omdat ik hoorde dat Toto ernaartoe was gegaan om een zaak te presenteren. Maar als je het eerlijk en gebalanceerd wil houden, zou je niemand bij de stewards moeten laten.”

Wolff zegt dat zijn bezoek aan de stewards vooral was ingegeven door wat er over de radio tegen Masi was gezegd. “Er werd mij verteld dat er een tirade over de radio naar Michael werd gehouden over al het slechte in deze wereld. Vervolgens ben ik naar boven gegaan om mijn mening te geven”, zei Wolff bij onder andere Motorsport.com, alvorens te verklappen: “Ik ben in mijn leven al vele malen naar de stewards gegaan.”