Ecclestone over ongeluk Max-Lewis: "Straf paste niet bij misdaad"

De titelrivalen knalden in de openingsronde van de race in Copse Corner tegen elkaar. Max Verstappen vloog van de baan de bandenstapel in, Lewis Hamilton kon doorrijden. Wel kreeg de Engelse Mercedes-coureur een tijdstraf van 10 seconden omdat ‘voornamelijk’ hij schuld had aan het ongeval. Ondanks die straf wist Hamilton de race te winnen en zijn achterstand in het wereldkampioenschap te verkleinen.

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is in gesprek met het Engelse Sportsmail duidelijk over de schuldvraag, hoewel hij denkt dat die vraag vroeger niet eens gesteld zou zijn. “Vroeger zouden we gezegd hebben dat het nu eenmaal één van die dingen is, een race-incident. Het was duidelijk dat iedereen gewoon zijn best deed om het kampioenschap te winnen.”

Tegenwoordig liggen de zaken echter iets anders, beseft Ecclestone. “Als de stewards zich er dan toch mee moeten bemoeien, dan hadden ze Lewis meer dan 10 seconden straf moeten geven. Het hadden 30 seconden moeten zijn”, aldus de altijd tegendraadse Engelsman. “Lewis reed niet op kop op het moment dat ze botsten. Het was niet zijn bocht. Hij zat er bijna een wagenlengte achter. Dat is waarom hij hem aan de achterkant raakte en niet aan de voorkant.”

“Tien seconden was niet genoeg. De straf paste niet bij de misdaad”, vervolgt Ecclestone. “Als je een sanctie moet opleggen, wat in sommige opzichten helemaal niet nodig was, dan was dit niet de juiste beslissing. Het was niet genoeg.”

"Hamilton nu titelfavoriet"

Weliswaar heeft Verstappen na de overwinning van Hamilton nog steeds de leiding in het WK, maar de voorsprong van de Nederlander is geslonken tot acht punten. Ecclestone – die een paar weken geleden nog zei dat het weleens gedaan kon zijn met Hamilton – denkt dat de zevenvoudig wereldkampioen na afgelopen weekend zijn spirit weer heeft hervonden. “Lewis heeft zijn zaakjes weer op orde en ik denk nu dat hij de titel gaat winnen. Voor zondag was hij zijn scherpe kantjes kwijt, maar hij heeft gedaan wat hij moest doen.”

“Hij heeft net een nieuw tweejarig contract getekend bij Mercedes”, legt Ecclestone uit. “De reden waarom hij dat deed was dat hij dacht dat hij nog een extra seizoen nodig zou hebben om Michael Schumachers record van zeven wereldtitels te breken. Maar ik kan je garanderen dat dit incident hem zijn zelfvertrouwen heeft teruggegeven, op een manier zoals het er het hele jaar niet is geweest. Hij heeft een betere kans dan voorheen. Het heeft hem een boost gegeven en hij is weer de oude Lewis.”