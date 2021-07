Ecclestone: "Hamilton is niet meer de vechter die hij was"

De 36-jarige Lewis Hamilton rijdt sinds 2013 bij Mercedes. Hij had toen al één wereldtitel op zak, maar sinds de Formule 1 in 2014 overstapte naar de hybride V6 turbo's en Mercedes de dominante factor werd, is de teller hard opgelopen. Inmiddels staat Hamilton op zeven titels. Alleen teamgenoot Nico Rosberg kon in 2016 echt weerstand bieden tegen de coureur uit Stevenage en hem een kampioenschap afsnoepen.

Dit jaar is echter alles anders: Red Bull lijkt Mercedes te hebben voorbijgestreefd en heeft in Max Verstappen momenteel de beste coureur op de grid. Daarbij maakt Hamilton te veel fouten, zegt Bernie Ecclestone in The Guardian. “Ik heb hier met veel mensen over gesproken en misschien is Lewis niet helemaal de vechter die hij was. Er zijn dit jaar veel momenten geweest waarop hij het beter had kunnen doen en dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft geen concurrentie gehad, het materiaal is altijd super geweest en hij heeft er nooit echt moeite voor hoeven doen. Maar nu denkt hij misschien dat hij het beter wat rustiger aan kan doen.”

Ecclestone denkt dat Hamilton op twee gedachten hinkt met aan de ene kant zijn toewijding aan de Formule 1 en aan de andere kant zijn ‘buitenschoolse’ activiteiten. “Aan het begin van het jaar dacht ik dat hij het kampioenschap zou proberen te winnen en dan met pensioen zou gaan. Maar dat blijkt niet het geval, al zou ik niet te veel op contracten afgaan. Daaraan kan hij ontsnappen. Hij heeft waarschijnlijk even naar de kledinglijn en muziek gekeken, maar zich gerealiseerd dat hij daarmee niet zo makkelijk geld kan verdienen als in de Formule 1.”

Hamilton en de inmiddels 90-jarige Ecclestone hadden vorig jaar even mot met elkaar over het thema Black Lives Matter, de wereldwijde beweging voor diversiteit en tegen racisme waar de Engelse coureur zich stevig voor inzet. “Lewis dacht dat ik daar tegen was, maar hij had het mis, want ik weet wat hij probeert te doen”, aldus Ecclestone die vorig jaar uitgebreid met Hamilton over het thema sprak. “Hij belde me omdat ik met zijn vader, Anthony, had gesproken. Ik zei dat het probleem voor Lewis is dat hij zich enorm voor Black Lives Matter heeft ingezet en dat mensen hier ontzettend veel geld aan verdienen, en hij niet.”

Ecclestone vindt dan ook dat hoewel Hamilton voor de goede zaak strijdt, het tijd is om een stapje terug te doen en zich weer volledig te focussen op de Formule 1. “Ik heb tegen Lewis gezegd dat het goed zou zijn om samen iets te doen om veel meer rassen een kans te geven in de Formule 1, in plaats van dat het in principe blank en Engels is. Lewis heeft veel gedaan, maar nu moet het verder gaan dan dat. Nu moeten anderen er over nadenken om iets te doen, want ik ben er vrij zeker van dat er veel mensen uit andere naties zijn die vandaag de dag coureurs, monteurs en ingenieurs hebben die net zo competent zijn als witte mensen.”