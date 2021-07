Statistieken Silverstone 2021 - Hamilton blijft winnen in eigen land

Na afloop van iedere Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2021 zet Motorsport.com de opvallendste statistieken op een rij. Dit zijn de interessantste stats na de tiende ronde van het F1-wereldkampioen, de Britse Grand Prix op Silverstone.

Het evenement en de inschrijvingen

- De Britse Grand Prix werd voor de 72ste keer georganiseerd. Daardoor is dat nu de F1-race die het vaakste is georganiseerd. Later dit jaar komt de Italiaanse Grand Prix echter weer op gelijke hoogte. Beide races zijn sinds het begin van het wereldkampioenschap ieder jaar georganiseerd.

- De Formule 1 was voor de 56ste keer op Silverstone te gast voor een Grand Prix, waarvan één onder de noemer 70th Anniversary Grand Prix werd verreden. Slechts twee circuits organiseerden vaker een F1-race: Monza (70 keer) en Monaco (67).

- Voor het eerst sinds de Grand Prix van Zuid-Afrika in 1985 heeft de Formule 1 op zaterdag een race afgewerkt. Op Silverstone ging het om de sprintkwalificatie.

- Antonio Giovinazzi startte op Silverstone zijn 50ste Grand Prix in de Formule 1. Daarmee is hij de 140ste coureur ooit die deze mijlpaal bereikt.

Kwalificatie en sprintkwalificatie

- Lewis Hamilton was voor de 101ste keer de snelste in de kwalificatie. Daarmee scherpte hij zijn eigen record aan. Bovendien was hij voor de achtste keer de snelste in de kwalificatie op Silverstone.

- George Russell had zijn beste kwalificatie in dienst van Williams met de achtste tijd. Hierdoor blijft hij ongeslagen in de kwalificatiestrijd met zijn Williams-teamgenoten sinds hij in 2019 in de F1 debuteerde.

- Max Verstappen won de sprintkwalificatie en pakte hierdoor zijn achtste pole-position. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met John Surtees, Riccardo Patrese en Jenson Button. Voor Red Bull Racing was het pole-position 68, voor Honda nummer 85 als motorleverancier.

- Met zijn pole-position werd Verstappen de vijfde actieve coureur die vier opeenvolgende pole-positions heeft gepakt. De overigen zijn Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

De race

- Lewis Hamilton had het recordaantal overwinningen in de F1 al in handen, maar dat heeft hij op Silverstone verder aangescherpt. De teller staat nu op 99 zeges. Mercedes zegevierde voor de 119de keer als constructeur en voor de 205de maal als motorleverancier.

- Hamilton won zijn thuisrace, de Britse Grand Prix, voor de achtste keer. Geen enkele andere coureur wist zijn thuisrace zo vaak te winnen. Alain Prost komt met zes zeges in de Franse GP het dichtste in de buurt. Michael Schumacher heeft weliswaar negen keer in eigen land weten te winnen, maar jarenlang reed de Duitser op Hockenheim en de Nürburgring twee races per seizoen in zijn thuisland.

- Met zijn achtste zege op Silverstone evenaarde Hamilton zijn eigen record van meeste zeges op hetzelfde circuit. Eerder won hij al acht keer op de Hungaroring. Ook Michael Schumacher wist acht keer op dezelfde omloop te winnen, namelijk op Magny-Cours.

- Voor de negende opeenvolgende race op Silverstone eindigde Hamilton op het podium. Ook dat is een record.

- Hamilton scherpte ook zijn eigen record qua podiumplaatsen aan met nummer 172. Charles Leclerc stond voor de dertiende keer op het ereschavot, even vaak als Jochen Rindt, Gilles Villeneuve en Nick Heidfeld. Valtteri Bottas stond voor de 62ste keer op het podium, waarmee hij David Coulthard evenaart.

- Sergio Perez reed voor de vijfde keer in zijn carrière de snelste ronde. Daarmee evenaart hij Giuseppe Farini, Jody Scheckter en Didier Pironi.

- Max Verstappen reed dit seizoen al 403 ronden aan de leiding. Tweede in het klassement is Lewis Hamilton met 125 ronden. Desondanks staat het qua overwinningen ‘slechts’ 5-4 in het voordeel van de Red Bull-coureur.

- Charles Leclerc reed op Silverstone lang aan kop en reed dit seizoen 49 ronden vooraan. Daarmee lag hij langer aan de leiding dan Sergio Perez (26 ronden) en Valtteri Bottas (19) bij elkaar opgeteld.

- Lewis Hamilton kwam op Silverstone voor de 59ste opeenvolgende race aan de finish en scherpt daarmee zijn eigen record aan. Daniel Ricciardo volgt van de actieve coureurs op de tweede plek met 26 opeenvolgende uitgereden races.

- Lando Norris eindigde zijn thuisrace in de top-vijf, de negende keer dit seizoen dat hij daarin slaagde. Daarmee voert hij het huidige F1-veld aan. Ook is hij de enige rijder die iedere race punten scoorde. Zijn reeks met opeenvolgende puntenfinishes staat nu op 15.

- Max Verstappen viel voor de zesde keer in zijn F1-carrière uit in de eerste ronde. De Nederlander moet van het huidige veld alleen Kimi Raikkonen (11 uitvalbeurten in de openingsronde), Fernando Alonso en Sebastian Vettel (beiden zeven) voor zich dulden. Procentueel gezien viel Verstappen in 4,65 procent van zijn races in de eerste ronde uit, alleen Esteban Ocon staat er minder voor met 6,49 procent.