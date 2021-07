Rechtbank heropent onderzoek naar stikstofuitstoot Dutch GP

In de aanloop naar de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985 hebben milieuorganisaties meerdere rechtszaken aangespannen tegen Circuit Zandvoort. De omloop ligt in een beschermd Natura 2000-gebied. De milieuorganisaties maakten zich zorgen dat de uitstoot van stikstof met 15 procent zou toenemen als gevolg van de komst van de Formule 1. Uit onderzoek van de provincie en Circuit Zandvoort bleek echter dat de uitstoot zou afnemen door de Grand Prix. Tijdens de verbouwing van de omloop werd er namelijk niet geracet en dat geldt ook voor de opbouwperiode voorafgaand aan de race.

Recent liepen er vijf zaken tegen het circuit, waarvan er drie over de uitstoot van stikstof gingen. Het onderzoek in deze zaken was al gesloten en op 12 augustus zou de rechtbank in Haarlem uitspraak doen. Dat zou dus ruim voor het F1-weekend in Zandvoort zijn, want tussen 3 en 5 september komt de koningsklasse naar de kustplaats. Nu is echter besloten dat er meer onderzoek nodig is naar de stikstofuitstoot. De drie zaken die om dit onderwerp draaiden, worden daarom heropend.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak is door de rechtbank aangewezen als onderzoekende instantie. Zij krijgen drie maanden de tijd om met bevindingen op de proppen te komen. De kans is dus groot dat het onderzoek pas na de Nederlandse Grand Prix van 2021 wordt afgerond en daarmee lijkt de race in september gewoon door te kunnen gaan, ook omdat de provincie de benodigde vergunningen al heeft verleend. Wel kan de latere uitspraak van invloed zijn op de volgende edities van de Nederlandse GP.

De twee andere rechtszaken tegen Circuit Zandvoort gaan over de ontheffing die is verleend voor het verbod om de beschermde rugstreeppad en de zandhagedis te verstoren. De rechtbank achtte het in deze zaken niet nodig om het onderzoek te heropenen en de uitspraak hierin blijft daarom voorlopig staan op 12 augustus. In de drie stikstofzaken wordt pas in een later stadium uitspraak gedaan.