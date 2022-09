Hoe kan Gasly ondanks Red Bull-contract al in 2023 overstappen naar Alpine?

Sinds 2014 is Pierre Gasly al onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull Racing en via Formule Renault 3.5, GP2 en Super Formula belandde hij eind 2017 in de Formule 1 bij het toenmalige Toro Rosso. Sindsdien rijdt de Fransman voor het Italiaanse team, met uitzondering van de eerste twaalf races van 2019. Toen kreeg Gasly de kans om zich te bewijzen bij Red Bull, maar na een moeizame reeks wedstrijden werd hij halverwege het seizoen teruggezet naar Toro Rosso, dat in 2020 onder de naam AlphaTauri verder zou gaan. Nog altijd rijdt hij voor het team uit Faenza en het is de bedoeling dat dit in 2023 opnieuw zo is. Teambaas Franz Tost meldde in Canada al dat Gasly 'een geldig contract heeft' en dus aanblijft.

Dat contract loopt tot eind 2023 en hoewel Gasly graag door zou groeien naar Red Bull, is dat eind 2023 niet mogelijk doordat Max Verstappen en Sergio Perez gecontracteerd zijn voor 2024. Zelf staat de coureur uit Rouen ervoor open om alle opties te bekijken voor na 2023, maar recente ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het wellicht ook al eerder kan. Alpine heeft verregaande interesse in de diensten van Gasly, die als ideale opvolger van de naar Aston Martin vertrekkende Fernando Alonso wordt gezien. De Spanjaard was de eerste keuze van de Franse renstal maar besloot te vertrekken, terwijl Oscar Piastri voor een overstap naar McLaren koos.

Inmiddels is Alpine aanbeland bij Gasly, maar er zijn meerdere facetten die een transfer in de weg kunnen staan. Allereerst is daar het feit dat Gasly meerdere keren bevestigd is bij AlphaTauri en over een geldig contract met Red Bull beschikt. In principe ligt hij vast voor 2023, maar Helmut Marko heeft enkele weken geleden al bevestigd dat er door Red Bull met Alpine onderhandeld wordt over een mogelijke overstap. Toch staat de deur vooralsnog op een kier, want Red Bull heeft aangegeven dat Alpine aan de gestelde voorwaarden moet voldoen. Daarnaast moet AlphaTauri met een geschikte vervanger voor Gasly op de proppen komen. Pas als dat lukt, is de weg vrij voor Gasly om het donkerblauw en wit van AlphaTauri in te ruilen voor het blauw met roze van Alpine.

In de video bovenaan deze pagina bespreekt Leonie Oude Elferink hoe een transfer van Gasly naar Alpine tot stand kan komen en wat daar precies voor nodig is.