FIA wijst verzoek voor superlicentie Herta formeel af

De FIA schrijft voor dat Formule 1-coureurs over een superlicentie moeten beschikken, die zij kunnen verdienen door in een periode van drie jaar in andere kampioenschappen minimaal 40 punten te verzamelen. Voor Colton Herta zou dit een struikelblok kunnen vormen voor een mogelijke overstap naar F1. De Amerikaan was nadrukkelijk in beeld bij om bij AlphaTauri in te stappen als Pierre Gasly de overstap maakt naar Alpine, iets waar Red Bull alleen aan wilde meewerken als Herta ook daadwerkelijk kon instappen.

Red Bull beargumenteerde dat Herta met overwinningen in IndyCar en een tweede plek in de eindstand van Indy Lights in 2019 genoeg heeft laten zien om middels een uitzondering in aanmerking te komen voor een superlicentie. Die uitzondering zou gerechtvaardigd zijn, doordat Herta wél voldoende superlicentiepunten verzameld zou hebben als dat Indy Lights-seizoen zou meetellen. Dat gebeurde echter niet omdat er niet genoeg deelnemers waren, iets wat volgens Red Bull buiten de macht van Herta lag. Diverse F1-teams en CEO Stefano Domenicali pleitten er echter voor om Herta niet bij wijze van uitzondering een superlicentie te geven.

Vorige week maakte Red Bull echter al bekend dat de plannen met Herta in de prullenmand zijn gegooid, nadat er meer en meer indicaties waren dat de FIA geen uitzondering wilde maken. Zodoende stond al vast dat Herta in 2023 het laatste jaar van zijn IndyCar-contract bij Andretti Autosport uitdient, maar de FIA heeft nu aan alle twijfels een einde gemaakt door formeel naar buiten te brengen dat Herta momenteel niet in aanmerking komt voor een superlicentie. "De FIA bevestigt dat via de juiste kanalen een verzoek is gedaan, dat ertoe heeft geleid dat de FIA bevestigt dat Colton Herta niet het vereiste aantal punten heeft om een superlicentie te verkrijgen", zegt een woordvoerder van de autosportfederatie. "De FIA blijft de reglementen en procedures herzien, waaronder die met betrekking tot het in aanmerking komen voor de superlicentie. De belangrijkste factoren voor dit onderwerp zijn veiligheid, ervaring en prestaties in de context van het traject."