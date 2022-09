Marko bevestigt: "Onderhandelingen met Alpine over Gasly zijn bezig"

Alpine lijkt een gevoelige verliezer van het silly season tot dusver. Otmar Szafnauer had goede hoop dat hij Fernando Alonso langer zou kunnen binden, maar een dag later kwam het persbericht al waarin stond dat de Spanjaard vanaf volgend jaar het groen van Aston Martin verdedigt. Alpine reageerde met een mail waarin het Oscar Piastri aankondigde, al is dat zoals bekend anders gelopen. De Australiër reageerde dezelfde dag nog op sociale media en inmiddels heeft ook de FIA Contract Recognition Board bevestigd dat Piastri volgend jaar voor McLaren mag rijden en niet voor Alpine.

Het betekent dat de Franse equipe om zich heen moet kijken voor alternatieven om naast Esteban Ocon te zetten. Pierre Gasly staat op dat wensenlijstje met stip bovenaan, boven onder meer Daniel Ricciardo. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar is officieel al aangekondigd als AlphaTauri-coureur voor 2023, maar dat is niet in beton gegoten. Gevraagd door Motorsport.com of Marko bereid is om Gasly alsnog te laten gaan, reageert de motorsportchef van Red Bull: "We praten momenteel met Alpine. Als zij aan onze voorwaarden voldoen, dan zullen we hem niet in de weg staan." Gevraagd of het vooral op de financiën vastzit, herhaalt de Oostenrijker: "Ik zeg onze voorwaarden."

Het geeft aan dat zelfs drie verschillende bevestigingen door AlphaTauri nog niet hoeven te betekenen dat Gasly volgend jaar voor het team van Franz Tost rijdt. "We hebben een geldig contract, maar tegelijkertijd zijn er wel gesprekken gaande. Het is een droom voor hem om voor een Frans fabrieksteam te kunnen rijden, maar momenteel hebben ze nog niet aan al onze voorwaarden voldaan", voegt Marko in gesprek met Sky Deutschland toe.

Herta een optie voor AlphaTauri?

Vervolgvraag luidt natuurlijk wie het zitje van Gasly bij AlphaTauri inneemt. "Daar hebben we al wel over nagedacht, maar er is nog niets aan te kondigen. Doordat de onderhandelingen nog gaande zijn en we onze opties bekijken, kan ik daar niks over zeggen." Wel geeft Marko aan dat het team voor een reservecoureur naar het eigen juniorprogramma kijkt. Het impliceert meteen dat hij voor het volwaardige racezitje naast Yuki Tsunoda buiten de eigen gelederen kijkt. Mick Schumacher is in het geruchtencircuit wel genoemd, maar die staat momenteel niet op pole-position. "Nee, hij is op dit moment geen optie. Hij is of was ook Ferrari-junior, waardoor we nooit zaken met hem hebben gedaan. We hebben dan liever onze eigen mensen."

In de paddock is Colton Herta eveneens in verband gebracht met AlphaTauri. Hij is weliswaar geen Red Bull-junior, maar staat wel op de lijst van Marko. "Dat is nog niet zo makkelijk, maar Amerika is wel een belangrijke markt. We volgen dit op de voet. Hij heeft al een Formule 1-test gedaan en die ging goed. Verder wil ik niet in details treden. We moeten zien en afwachten hoe zich dit ontwikkelt."