Red Bull voorbeeld voor Alpine: "Kan iedereen mee winnen"

Alpine zat deze zomer aardig te slapen op de rijdersmarkt. Terwijl Fernando Alonso een vertrek naar Aston Martin bekokstoofde, tekende zijn gedroomde opvolger Oscar Piastri een goed contract bij McLaren. En zo moet Alpine ineens zoeken naar een geschikte rijder die plaats kan nemen naast Esteban Ocon. Pierre Gasly is de favoriet voor het zitje, al heeft Alpine deze week een test uitgevoerd met verschillende andere kandidaten. De perikelen op de burelen van Alpine hebben echter geen invloed op de sportieve prestaties van de formatie.

CEO Laurent Rossi denkt dat de doelstelling die begin vorig jaar gesteld werd om binnen honderd races vooraan mee te doen, nog steeds haalbaar is. “Het is niet ontspoord en tot het eind van dit seizoen blijven we op koers met Fernando, dat gaat prima”, zegt Rossi. “Normaal gesproken zouden we een dergelijke hobbel op de weg prima kunnen absorberen. Het belangrijkste is op dit moment een goede auto. Als je Max Verstappen in een auto zet waar je achttiende of negentiende mee kunt worden, dan vraag ik me af of hij er nog drie posities extra uit weet te persen. Aan de andere kant kan bijna elke coureur met deze Red Bull een podium of een overwinning pakken. Het belangrijkste is dat de auto functioneert en wat dat betreft zijn we goed bezig.”

Alpine staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap en komt volgende week in Singapore met een nieuwe vloer die een ‘gigantische’ stap moet opleveren. Deze hoopgevende signalen geven Rossi hoop dat de doelstellingen nog niet buiten bereik zijn. “We voeren de juiste veranderingen door, het team concentreert zich daarop en het plan is duidelijk”, aldus Rossi. “We zijn ons aan het versterken. Dat is altijd belangrijk naast het feit dat de auto moet functioneren. Een coureur pakt twee of drie tienden, dat kan in de races heel belangrijk zijn, maar het gat tussen het derde en vierde team is veel groter dan wat een coureur op dit moment kan brengen. Op dit moment moeten we de auto verbeteren, het goede nieuws is dat we een goed concept hebben waarmee we ons constant kunnen blijven verbeteren.”