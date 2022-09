Giovinazzi trapt veelbesproken Alpine F1-test in Hongarije af

Het Franse fabrieksteam staat al tijden in de schijnwerpers. Eerst vanwege het plotselinge vertrek van Fernando Alonso en de daaropvolgende Piastri-gate, en de laatste dagen vanwege de grootschalige test op de Hungaroring. Het team gaat drie dagen testen met de Alpine A521 uit 2021 en heeft niet de minste coureurs uitgenodigd. Antonio Giovinazzi, Nyck de Vries en Alpine-protegé Jack Doohan komen in actie. Het drietal hoopt een onuitwisbare indruk achter te laten in de strijd om het zitje naast Esteban Ocon in 2023.

De line-up van de testsessie is inmiddels ook bekend. Giovinazzi trapt de actie af op dinsdag, gevolgd door De Vries op woensdag. Doohan sluit de week af op donderdag.

Droomkandidaat Alpine komt niet in actie

De test betekent niet dat het racezitje ook echt naar een van deze drie kandidaten gaat. Alpine heeft nog altijd haar zinnen gezet op AlphaTauri-coureur Pierre Gasly. De Fransman staat bovenaan de lijst, maar zal dan wel vrijgegeven moeten worden door Red Bull. Afgelopen weekend werd bekend dat De Vries in Graz met topadviseur Helmut Marko heeft gesproken. Mocht de Nederlander tot een deal kunnen komen, dan kan Gasly vertrekken naar Enstone.

Giovinazzi heeft op zijn beurt opeens ook weer opties voor 2023. De Italiaan zal proberen indruk te maken op de leiding van Alpine. Het management liet eerder al weten op zoek te zijn naar een ervaren rijder die direct mee kan doen om de punten. Mocht Gasly niet doorgaan, dan zou dat deuren kunnen openen voor Giovinazzi. Ook wordt hij genoemd bij Williams als opvolger van Nicholas Latifi, al is De Vries daar ook in de running. Giovinazzi gaat later dit seizoen in Amerika nog een vrije training rijden voor Haas en zou daar de plek kunnen innemen van de tegenvallende Mick Schumacher.

Voor Doohan lijkt het vooral een mooie gelegenheid te zijn om kilometers te maken in een Formule 1-bolide. De jongeling is niet de gedoodverfde favoriet voor het racezitje, maar kan op deze manier wennen aan de snelheid van de F1-auto.