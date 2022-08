Hoe Raikkonen voorkwam dat Sauber uiteindelijk Red Bull Racing werd

Red Bull Racing is een van de meest succesvolle F1-teams in de geschiedenis van de koningsklasse. Het team rijdt sinds 2005 mee als privéteam en scoorde tot dusver vijf rijderstitels, vier titels bij de constructeurs en won 84 Grands Prix. Destijds nam het team Jaguar over, maar er was ook een kans dat Sauber vandaag Red Bull zou zijn. "Dat klopt", aldus Alfa Romeo-teammanger Beat Zehnder, die tot nu toe bij elke F1-race van het Zwitserse team aanwezig was.

Sauber en Red Bull waren tussen 1995 en 2001 aan elkaar verbonden. De Oostenrijkse fabrikant was hoofd- en titelsponsor van de renstal. Het nam afscheid van elkaar omdat Sauber weigerde Enrique Bernoldi, die door Red Bull gesponsord werd, in 2001 in de auto te zetten. "Red Bull drong aan op Enrique. Die reed in 2000 in de Formule 3000", zegt Zehnder in Beyond the Grid. "Peter Sauber vroeg mij om hem het hele seizoen te volgen. Dus ik zat bij elke Formule 3000-race." De Braziliaan boekte echter geen succes. Hoewel hij al aan zijn tweede F3000-seizoen bezig was, kwam Bernoldi niet verder dan de zestiende plaats. Slechts in drie van de tien races eindigde hij in de punten. Daarnaast twijfelde Zehnder ook over de motivatie van de coureur. "Waarom hij F1-coureur wilde worden? Omdat hij gratis toegang wilde tot de grootste clubs? Dat was mijn gevoel", vertelt hij verder.

Tegelijkertijd gaf Peter Sauber een testkans aan een toen nog onbekende coureur: Kimi Raikkonen. "Ik kan nog steeds niet verklaren waarom hij dat deed. Toen we voor Kimi gingen, is het idee om Red Bull Racing te worden waarschijnlijk verdwenen." Red Bull plaatste Bernoldi uiteindelijk bij Arrows als teamgenoot van Jos Verstappen. Zijn hoogtepunt kwam tijdens de GP van Monaco, toen hij David Coulthard in de McLaren rondenlang achter zich wist te houden. Na anderhalf jaar en 28 GP-starts kwam er een einde aan diens loopbaan. Bernoldi scoorde geen enkel punt. Peter Sauber daarentegen won met Raikkonen de jackpot. Anderhalf jaar later vertrok de Fin naar McLaren.

Alle gebeurtenissen hebben vandaag de dag waarschijnlijk verhinderd dat Red Bull zijn successen in Hinwil kan vieren. In plaats daarvan staan de trofeeën in Milton Keynes, Groot-Brittannië.