AlphaTauri betaalt prijs voor wankelende vorm, stelt Gasly

Pierre Gasly leidde AlphaTauri in 2021 naar de grootste puntenfinish in de geschiedenis van het team. De equipe eindigde als zesde met 142 punten. De renstal uit Faenza hoopte met het nieuwe reglement in 2022 in de top-vijf te eindigen, maar dat lijkt een lastige opgave te worden. AlphaTauri is achteruit gegaan in de pikorde en verzamelde in de eerste dertien Grands Prix slechts 27 punten. Dat zijn er 57 minder dan het vorig jaar op hetzelfde punt had. Sinds de vijfde plaats van Gasly in Azerbeidzjan heeft het team geen punten meer gescoord. Het staat hierdoor achtste in het kampioenschap, voor Aston Martin en Williams. Gasly is bezig aan zijn vierde seizoen bij de equipe. De Fransman omarmt steeds meer zijn rol als leider en probeert alles om het team vooruit te helpen.

"Ik ben ervan overtuigd dat je op dit soort momenten als leider iedereen bij elkaar moet brengen en houden", vertelt Gasly aan Motorsport.com. "Dat is niet eenvoudig. We zijn allemaal mensen en die willen beloond worden voor het harde werken. Op dit moment doen we dat ook, maar we krijgen er zo weinig voor terug. Ik geloof dat er nog kansen zijn om goede resultaten te scoren, de tekenen zie ik in ieder geval. Maar het is in het middenveld beduidend lastiger dan vorig jaar. Er staan nu geen teams écht achteraan, zoals vorig jaar met Williams en Haas. Het is nu allemaal middenveld: van de vierde tot de laatste renstal. Nu betaal je de prijs als je tekort komt, terwijl je vorig jaar nog dicht op de top-tien zat."

In Baku bleek de AT03 zeer competitief. Dit resulteerde in een vijfde positie, wat nog steeds het beste resultaat is van 2022 voor AlphaTauri. Het geeft aan dat de wagen op specifieke circuits sterk voor de dag komt. "Het voelt als 2018", vervolgt Gasly. "In specifieke races kwam de auto tot leven. Ik moet denken aan Bahrein waar ik toen vierde werd. De P5 in Baku voelt vergelijkbaar. We zien glimpen van performance, maar alleen op specifieke banen in specifieke omstandigheden. Voor de rest hebben frustrerend genoeg pech en incidenten veel van onze resultaten beïnvloed. Als je één doel voor ogen hebt, wat je dus onwijs graag wil behalen, dan is het lastig om te accepteren dat bepaalde zaken niet helemaal naar wens verlopen."