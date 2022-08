AlphaTauri kende een sterk 2021, maar is sinds het nieuwe reglement uit vorm geraakt. De renstal is teruggezakt naar de onderkant van de middenmoot. Pierre Gasly wil dit echter niet gooien op het feit dat de Italianen bepaalde middelen missen in vergelijking met de grotere teams. Hij benadrukt dat de medewerkers in Faenza capabel genoeg zijn om de huidige problemen aan te pakken. "We weten wat teams als Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes in de laatste jaren hebben opgebouwd. Ze zijn efficiënter. Ik denk tegelijkertijd dat wij veel goede mensen hebben en ook beschikken over de juiste middelen om weer competitief te worden", zegt de Fransman. "Om eerlijk te zijn heb ik niet echt een goed antwoord op de vraag waarom wij het lastiger hebben dan andere teams in het middenveld. Aan het team ligt het niet. Het is denk ik zaak om een stapje terug te doen en het grotere plaatje te bekijken. Dan gaat het om welke richting we zijn ingeslagen en hoe we het budgetplafond inzetten. Voor zover ik weet zaten we al vrij vroeg in het seizoen op het randje. Maar is dat de belangrijkste reden? Ik weet het niet. We blijven pushen en hopelijk ontwikkelen we de komende weken goede onderdelen."

Gasly heeft goede hoop dat AlphaTauri na de zomerstop weer sterk voor de dag komt. "Ik vind het tweede deel altijd leuk. Er komen veel interessante circuits aan", vervolgt hij. "Ik denk dat het voor ons goed is dat er een zomerstop is. We kunnen de tijd gebruiken om op te laden, maar ook om bij elkaar te komen en proberen te begrijpen wat er met ons pakket gebeurt. Ondanks dat we er niet goed voor stonden, zaten we eerder dit jaar dichter op het middenveld. Onze performance voelde beter. Anderen lijken nu een gat te hebben geslagen. Wij zijn niet in staat geweest om ze te volgen. Ik weet wat het team kan bereiken, we werken hard samen. Daarnaast hebben we de juiste mensen. Het gaat er nu om dat we deze kennis en vaardigheden omzetten in rondetijden op de baan."

De AlphaTauri-coureur benadrukt dat het zaak is om vooruitgang te blijven boeken met diverse sterke updates. "Begin dit jaar wisten we al dat het een ontwikkelingsrace zou worden. Het maakt niet uit hoe je start, zolang er gedurende het seizoen maar een stijgende lijn is. We begonnen goed, maar werden afgeremd door de problemen met betrekking tot porpoising. Nu zijn we met twee tienden van P8 naar P16 gezakt. We moeten ervoor zorgen dat we de rest van het jaar alles uit de kast halen."