De vloer van de AlphaTauri AT03 is het meest veranderd, maar ook de diffuser en motorkap zijn onder handen genomen. Pierre Gasly maakte vrijdag in beide vrije trainingen gebruik van de nieuwe onderdelen, terwijl zijn teamgenoot Yuki Tsunoda pas voor de tweede oefensessie overstapte op de updates. Op deze manier kon AlphaTauri beide pakketten één-op-één met elkaar vergelijken.

“We lijken terug te zijn in de top-tien, met een vijfde tijd in de ochtend en een zevende in de middag”, reageert Gasly op de updates. De Fransman was direct enthousiast over de aanpassingen. “Al direct nadat ik naar buiten reed in VT1 merkte ik veel positieve dingen met de nieuwe onderdelen wat betreft het gevoel en gedrag van de auto. Ik ben best tevreden. Het is ook fijn dat we dit pakket voor mijn thuisrace hebben, met zoveel mensen langs de baan.”

“Nu moeten we lessen trekken uit onze tests, zodat we alles gereed kunnen maken voor de kwalificatie”, aldus Gasly. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar is vooral content met de voorkant van de AT03. Deze voelt nu stabieler aan, vertelt Gasly. “De voorkant is iets scherper en directer in de bochten. Ik heb iets meer controle in de wagen en dat is goed. Of ik door de updates meer vertrouwen in de auto heb? Dat zou ik wel zeggen. Vertrouwen was het probleem niet echt, het was meer dat de wagen niet echt reageerde zoals we wilden. Ik denk dat we hiermee een stap vooruit hebben gezet.”

Tsunoda denkt aan Q3

Ook Tsunoda voelde meteen het verschil tussen het oude en nieuwe pakket. “Dat verschil is behoorlijk groot, dus ik ben tevreden”, vertelt de Japanner. Volgens Tsunoda heeft de AT03 nu meer downforce in de middelsnelle en hogesnelheidsbochten. “Dat merkte ik meteen, dus dat was positief. Ik had de updates pas vanaf VT2, dus wat betreft mijn rijden en ook de balans is het waarschijnlijk nog niet voldoende. Hopelijk krijgen we die zaken in VT3 voor elkaar, zodat we in de kwalificatie voor Q3 kunnen gaan.”

