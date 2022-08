Alfa Romeo bezet momenteel plaats zes in het kampioenschap, maar scoorde de afgelopen vier races geen punt. In de eerste zeven Grands Prix van het F1-seizoen eindigde het team altijd met minimaal één auto in de top-tien. De afgelopen tijd verstierde technisch malheur het voor Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. De Fin viel met versnellingsbakproblemen uit op Silverstone en met complicaties in het brandstofsysteem in Hongarije. Zijn Chinese teamgenoot kende in Frankrijk malheur met de power unit en crashte in Groot-Brittannië hard uit de race. Ondanks de gebeurtenissen doet de ploeg het nog steeds beter dan in 2021. Toen werd het negende in de eindstand. Teambaas Fred Vasseur ziet de gemaakte stappen onder het nieuwe technische reglement en is blij met de rijdersbezetting, al houdt pech de formatie uit Hinwil ook wat tegen.

"Qua performance gaat het een stuk beter. Dat komt door diverse dingen", aldus Vasseur. "Het is nooit één ding. Met de Ferrari-motor is een stap gezet, terwijl wij een uitstekend chassis hebben ontworpen. Daarnaast ligt het ook aan de prestaties van Valtteri en Zhou. Al met al is er een sterke stap gemaakt. Betrouwbaarheidsproblemen hebben ons veel punten gekost. In Jeddah en Silverstone waren we goed in vorm. Dit is echt balen voor ons en het kampioenschap. Maar zo gaan die dingen. Het is nu aan ons om de boel op te lossen voor de tweede seizoenshelft."

Ondanks alle crashes en problemen stelt Vasseur dat alles nog wel aan zijn verwachtingen voldoet. "Niemand wist op de eerste testdag wat de uitslag werd van de eerste kwalificatie", vervolgt de Fransman. "We waren allen wat verrast. Het was een compleet nieuwe wagen. Bij het ontwikkelen waren we compleet blind. Ik was overigens niet echt verbaasd, want ik wist dat we goed werk hadden verzet voor 2022. Ik had dit eigenlijk wel verwacht. Het is een goed gevoel."

Alfa Romeo heeft 17 punten voorsprong op Haas, dat ook met Ferrari-krachtbronnen rijdt, en 24 stuks op AlphaTauri.