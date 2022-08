Daarbij is het vooral interessant om te kijken naar de kwalificatieduels. Daarin laat een coureur immers zijn pure snelheid zien. Hoewel sommige coureurs nu eenmaal sterker zijn in races, spelen daar meerdere factoren mee die ervoor zorgen dat je een ander beeld krijgt. Denk maar aan technische problemen of crashes. In dit stuk kijken we naar beide onderdelen, ook omdat de races vaak interessante inzichten geven.

Mercedes is het meest gebalanceerde team. In zowel de kwalificaties als de races heeft George Russell een voorsprong van 7-6 ten opzichte van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Hamilton heeft zich recent herpakt, vooral in de races. Tussen Jeddah en Baku was Russell zeven races op rij de betere van de twee. Hij stond 7-1 voor, maar de afgelopen vijf races gingen allemaal naar Hamilton die ook elke keer op het podium eindigde.

Bij Red Bull Racing is het een eenzijdige strijd, zeker nu Max Verstappen zijn draai gevonden heeft met de nieuwe RB18. Teamgenoot Sergio Perez is daar in zekere zin het slachtoffer van geworden. De Nederlander gaat nu met 10-3 aan de leiding in de kwalificaties, de laatste vijf keren versloeg hij de Mexicaan. In de races staat het 9-4 in het voordeel van de wereldkampioen. Perez was alleen in staat Verstappen te verslaan in Monaco en Silverstone, waar er een stukje AlphaTauri in de wagen van Verstappen klem zat. Verder heeft hij steeds geprofiteerd van de pech die de Nederlander gekend heeft. In Bahrein ging de wagen van Verstappen bovendien een ronde eerder stuk dan die van Perez. Beide heren werden toen als achttiende en negentiende geklasseerd.

Ook bij Ferrari is het in de kwalificaties een duidelijke zaak. Carlos Sainz heeft slechts drie keer de kwalificatie aangevoerd namens de Scuderia, tien keer was Charles Leclerc hem de baas. Sainz kreeg in Montreal de zege in het onderlinge duel min of meer in de schoot geworpen door de gridstraf van de Monegask, Leclerc profiteerde op zijn beurt in Frankrijk van een straf die Sainz kreeg. In de races is de strijd bij Ferrari, hoe erg die ook beïnvloed werd door pech, in evenwicht. Leclerc stond na de eerste vijf races weliswaar 5-0 voor, maar sindsdien is het 6-6 geworden. Sainz heeft sinds Barcelona sterk gepresteerd met onder meer een overwinning in Silverstone. Pech in Barcelona en Baku, en strategische fouten van Ferrari in Monaco, Silverstone en Hongarije hebben Leclerc pijn gedaan.

Bij McLaren en Haas zijn de verhoudingen wel heel erg eenzijdig. Daniel Ricciardo heeft zijn teamgenoot Lando Norris slechts twee keer weten te verslaan in de kwalificatie en staat in de races op een 4-9 achterstand. Hij is onderweg naar de uitgang bij McLaren. Mick Schumacher heeft teamgenoot Kevin Magnussen ook maar twee keer weten te verslaan. Alleen in Melbourne en Miami was hij iets sterker. In de races ziet het er veel beter uit voor de Duitser. Hij staat in het kampioenschap op ruime achterstand met slechts 12 punten ten opzichte van de 22 die Magnussen verzamelde, maar in maar liefst acht races noteerde hij een beter resultaat. Het staat 8-4 in het voordeel van Schumacher.

Het zal amper verbazen, maar Sebastian Vettel heeft ondanks de gemiste races aan het begin van dit seizoen zijn teamgenoot Lance Stroll aardig onder controle. In de raceduels staat het slechts 6-5 in het voordeel van de viervoudig wereldkampioen, maar in de kwalificaties staat het 8-3 voor Vettel. Nico Hülkenberg heeft Vettel twee keer vervangen, het werd in duel met Stroll beide keren 1-1.

Bij AlphaTauri (in het voordeel van Gasly) en Alpine (Alonso in de kwalificatie, Ocon in de race) staan de duels op 8-5 in de beide categorieën, de meest eenzijdige duels vinden we terug bij Alfa Romeo en helemaal achteraan bij Williams. Zoals verwacht heeft Valtteri Bottas duidelijk de overhand ten opzichte van Guanyu Zhou. Het staat 10-3 in de kwalificatie, hoewel de Fin ook een zwakke fase had in Baku, Montreal en Silverstone waar hij drie keer op rij verloor. In de race heeft Zhou twee keer een betere race gehad, in beide gevallen kwam dat door een uitvalbeurt van Bottas.

Nicholas Latifi kijkt tegen de grootste achterstand aan: het is bij Williams 10-3 in het voordeel van Alexander Albon en dat geeft nog een vertekend beeld. De Canadees haalde weliswaar Q3 op Silverstone, maar verder is er een duidelijke lijn in het voordeel van de Thai. In Melbourne was Albon duidelijk sneller, maar kreeg hij een diskwalificatie vanwege gegoochel met brandstof. In Imola was Albon niet in staat een tijd te zetten vanwege remproblemen. In de races staat het 10-3 in het voordeel van Albon. Twee keer viel Albon uit, één keer bleef Latifi er in Barcelona op eigen kracht voor.

Een aantal coureurs heeft de tweede seizoenshelft een flinke klus voor de boeg om de boel nog enigszins vlot te trekken.