Marko: Ontwikkeling nieuwe auto verloopt beter dan ooit tevoren

De handtekeningen onder het contract tussen Red Bull en Honda waren nog niet eens opgedroogd of de planning was al meteen glashelder: 2019 zou het overgangsjaar worden, 2020 draait volledig om oogsten. Het scenario voor dat 'oogsten' is ook alvast duidelijk: Max Verstappen moet namens de Oostenrijks-Japanse alliantie de jongste wereldkampioen ooit worden. De Nederlander lijkt er na de ontwikkeling van de afgelopen jaren klaar voor, waardoor er enkel nog vraagtekens over het materiaal bestaan.

De afgelopen jaren is Red Bull steevast een diesel gebleken: men kwam uitermate moeilijk op gang, waardoor het kalf (qua wereldtitels) al snel verdronken was. Eigenlijk zagen we het dit jaar weer, 2019 valt daarmee een typisch Red Bull-jaar te noemen. "Nou ja, typisch? Dat zou ik niet willen zeggen. Want normaal gesproken zijn we vanaf Spanje al competitief, maar ditmaal heeft het iets langer geduurd. Maar goed: dat zijn juist de leerpunten [van 2019]", verkondigt Marko in gesprek met het Oostenrijkse Servus TV.

"Voor volgend jaar zijn er geen excuses meer. De motor is top en Max is inmiddels ervaren en dus ook top. Nu is het aan ons om met het chassis te leveren", vervolgt de voormalig Formule 1-coureur uit Graz zijn verhaal. Marko verwacht die excuses overigens ook helemaal niet nodig te hebben. "We liggen in ieder geval veertien dagen voor op schema. En we hebben het VTC. Dat is een Nederlandse testbank, waar de auto volledig opkomt zodat we alles in ‘real time’ tot 330 km/u kunnen testen. Daarmee kunnen we problemen zoals met de mapping oplossen. Daar hebben we vier volledige weken voor ingepland. We gaan dus beter dan ooit tevoren en hebben volgens mij ook een goed concept voor het nieuwe jaar. Nu is het zaak om te leveren."

Vijf overwinningen waren mogelijk geweest

Critici kunnen zeggen dat het 'leveren' in 2019 niet is gelukt. De voorspelde vijf overwinningen bleven immers uit. Met weliswaar schitterende races in Oostenrijk, Duitsland en Brazilië bleef de teller steken op 'slechts' drie. Heeft men daarmee ondermaats gepresteerd? "Nee", reageert Marko resoluut. "Het heeft me wel wat weddenschappen gekost trouwens. Maar we hadden de potentie om zeker vijf of misschien wel zes races te winnen. In Mexico hadden we bijvoorbeeld kunnen winnen en in Austin ook", haalt Marko op de valreep nog even zijn eigen gelijk.

Video: Is het overgangsjaar van Red Bull geslaagd en waarom tekende Honda slechts voor één jaar bij?

Met medewerking van Christian Nimmervoll