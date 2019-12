Eindrapport Lando Norris: Rookie steelt de harten van F1-fans

Lando Norris in het F1-seizoen 2019:

Positie in het kampioenschap: 11

Aantal WK-punten: 49

Beste resultaat: 6e plaats (Bahrein, Oostenrijk)

Rapportcijfer: 7,3*

Na het behalen van de Europese titel in de Formule 3 was het duidelijk dat Lando Norris zo snel mogelijk naar de Formule 1 moest promoveren. De coureur werkte een minder tussenjaar af in de Formule 2 waar hij mededebutanten George Russell en Alex Albon voor zich moest dulden. Toch werd de protegé van McLaren CEO Zak Brown naar de koningsklasse gestuurd, waar hij niet op het makkelijkste moment binnenkwam. Het team moest afrekenen met de erfenis van Fernando Alonso en kampte met flinke problemen als gevolg van de mislukte samenwerking met Honda. Voor 2019 beschikte de renstal wederom over de motoren van Renault en het complete pakket bleek al snel beter dan dat van het Franse fabrieksteam.

Norris ontwikkelde zich heel aardig gedurende het seizoen. Waar de coureur in F2 nogal wisselvallig presteerde, kende hij in zijn eerste Formule 1-seizoen eigenlijk geen echte misstappen. Wel liet de wagen hem een paar keer in de steek. Zo begaf de achterwielophanging het tijdens de Grand Prix van Canada waar hij koers lag voor punten, de Belgische GP staat vast en zeker bij meer mensen in het geheugen gegrift als de race waar Norris in de laatste ronde uitviel door motorfalen. “It’s broken”, was de wanhopige uitroep van Norris, een uitspraak die hem nog lang bleef achtervolgen. Tussendoor werd hij in Silverstone nog slachtoffer van een riskante strategie van McLaren waar punten hem min of meer ontnomen werden toen teamgenoot Carlos Sainz naar de zesde plaats snelde.

Uiteindelijk moeten we de terechte constatering maken dat Norris in de helft van de races dit seizoen punten heeft gescoord, geen slechte score voor een debutant. Twee keer eindigde hij op de zesde plaats, zijn beste klassering tot nu toe. In de eindrangschikking viel hem een elfde plaats ten deel, een plek waar hij zich absoluut niet voor hoeft te schamen. Het biedt zelfs perspectief met de plannen die McLaren heeft voor de toekomst.

Buiten de baan ontpopte Norris zich tot een van de jonge karakters die de sport aantrekkelijk maakt. De Brit heeft op social media een grote schare fans en de Formule 1 kan dat goed gebruiken om de jonge generatie aan zich te binden. Een Formule 1-coureur is anno 2019 niet alleen sporter, maar ook een publiek figuur en een merk. Norris weet die verschillende aspecten goed te combineren en dat maakt hem tot een graag geziene gast in de paddock.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 8,0

Filip Cleeren: 7,5

Ronald Vording: 7,5

Mark Bremer: 7