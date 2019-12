Chester gelinkt aan rol van technisch directeur bij Williams

Chester was bijna twee decennia lang werkzaam bij Renault, maar nam in het kader van herstructureringen binnen het bedrijf eerder deze maand afscheid. Als technisch directeur van de chassisafdeling was hij eindverantwoordelijk voor het chassis van de RS19, de formatie presteerde ondermaats met dat chassis. Volgens teambaas Cyril Abiteboul is de krachtbron namelijk wel dik op orde en valt het gebrek aan snelheid daar niet aan te wijten.

Chester begon zijn loopbaan in de Formule 1 bij Benetton en bleef bij de renstal toen het door Renault werd overgenomen, vervolgens Lotus en later opnieuw Renault. In de tussentijd bekleedde hij verschillende functies binnen het team, maar aan dat hoofdstuk is dus een einde gekomen. Dit jaar sloot Renault het kampioenschap als vijfde af, terwijl het juist hoopte te kunnen voortborduren op de vierde plek in 2018.

De Fransen werden verslagen door klantenteam McLaren, dat bewees wat er met dezelfde motor mogelijk was. De gebrekkige aerodynamica kwam daardoor nog meer naar voren. Het gat dat Chester en Peter Machin, voormalig hoofd van de aero-afdeling, hebben achtergelaten, is opgevangen door Dirk de Beer, die eerder bij Williams werkte, en een aantal kopstukken die gepromoveerd zijn binnen het team.

Williams heeft in de tussentijd de eigen sores ontleed na meerdere teleurstellende jaren op rij, waarvan 2019 als het absolute dieptepunt geldt. Technisch directeur Paddy Lowe vertrok eerder dit jaar, maar het team zat zonder geschikte vervanger. Chester schijnt er nu voor in de running te zijn, maar Williams wil daar nog niets officieel over naar buiten brengen. Sinds het vertrek van Lowe heeft Williams op meerdere senioren geleund wat betreft de verdeling van zijn leiderschap en technische taken. Doug McKiernan is verantwoordelijk voor het aerodynamische werk, Adam Carter de ontwerpafdeling, Barney Hassell de voertuigdynamica en Dave Robson de ‘trackside operations’.

Adjunct-teambaas Claire Williams vertelde aan Motorsport.com voor het eind van het seizoen dat deze dynamiek nog geen haast heeft met de zoektocht naar een nieuwe technische directeur. “Ze vormen samen in feite het senior technische team en ik heb vertrouwen in wat ze doen. Ze zijn allen kalm, weten wat de ambities zijn [van het team], wat we moeten bereiken en ze doen er alles aan om dat mogelijk te maken met de middelen die ze hebben. Natuurlijk zijn alle teams op de grid aan het kijken naar hoe ze hun technische afdelingen kunnen versterken, want daar komen de prestaties vandaan. Maar we hebben sinds het vertrek van Paddy gezegd dat we de juiste keuzes willen maken voor Williams. Als dat meer tijd nodig heeft, dan kost dat maar meer tijd. We hebben geen haast en het gaat erom dat we de meest geschikte persoon vinden als we kiezen voor een nieuwe CTO.”

Met medewerking van Roberto Chinchero en Edd Straw