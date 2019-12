Albon wil in Melbourne vooraan meevechten

De 23-jarige coureur zou eigenlijk naar de Formule E gaan toen hij het onverwachte telefoontje van Helmut Marko kreeg met de vraag of hij voor Toro Rosso wilde rijden. Pakweg een half jaar later promoveerde hij naar Red Bull Racing, waar hij teamgenoot werd van Max Verstappen. Zijn leven stond op de kop. "Als je me in november 2018 had verteld dat ik het volgende jaar zou racen tegen Lewis [Hamilton] en met hem zou vechten om het podium in Brazilië, dan had ik gezegd dat je zou liegen. Ik had op dat moment niet eens een plekje in de F1", geeft hij toe op de website van Red Bull Racing.

Ondanks alles blijft de Thai-Brit zo nuchter mogelijk. Hij kent zijn plaats in de F1 en weet dat hij nog veel moet leren. "Het waren grote schoenen om te vullen bij Aston Martin Red Bull Racing en als nieuweling in de sport wilde ik een impact maken, laten zien wat ik kon. Er zijn dingen waaraan ik volgend seizoen moet werken, maar ik begin steeds beter te begrijpen wat ik moet bijschaven." Als coureur bij het Oostenrijkse topteam en teamgenoot van Verstappen, die dit jaar de honderd Grand Prix-starts is gepasseerd, ligt er veel druk op zijn schouders. "Iedereen weet wie Max is en hoe snel hij is. Wat is een betere manier om te leren en mezelf voor te bereiden dan een van de snelste rijders op de grid als teamgenoot? Dat is iets positiefs en een doel om na te jagen. Hij zit al heel wat jaren bij het team en weet hoe hij er het maximale uit kan halen. Voor mij is dat nog een leerproces."

Gat naar de kop verkleinen

In 2020 wil hij dichter bij de kopgroep staan. "In Brazilië hadden we al een voorproefje gekregen van wat mogelijk is en daar wil ik in de winter op voortborduren. Ik moet me tegelijkertijd realiseren waar ik sta. Ik heb pas één jaar in de F1 achter de rug en minder dan een half seizoen bij dit team, maar het doel is om het gat met Max te verkleinen. We willen iets sterker beginnen [aan het seizoen] en de druk op Mercedes en Ferrari houden. Ik hoop dat we in Melbourne dicht bij degenen vooraan komen."

Verstappen en Albon scheuren door de woestijn