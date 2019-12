Verdere herstructurering bij Renault: ook Chester moet vertrekken

Abiteboul herhaalde na de Grand Prix van Abu Dhabi nog maar eens dat Renault motorisch op de goede weg is. Sterker nog: volgens de Fransman beschikt zijn formatie samen met Ferrari over de sterkte F1-motor van het hele veld. Mocht deze constatering enigszins in de buurt van de waarheid komen - en dat valt nog serieus te betwijfelen - dan betekent het indirect nog iets anders. Want als de krachtbron subliem is, hoe is de vijfde plek in het WK dan te verklaren? De enige reden zou een abominabel slecht chassis kunnen zijn.

En juist daarom gooit Renault het op dat vlak over een andere boeg. Zo werd eerst Peter Machin, die nog met veel tromgeroffel was overgenomen van Red Bull Racing, de deur gewezen als 'head of aerodynamics'. Zijn taken werden overgenomen door Dirk de Beer, onder meer bekend van Williams en Ferrari. Daarnaast versterkte het Franse merk zich met Pat Fry, die terugkeerde op het oude nest na omzwervingen bij Ferrari en McLaren.

Daarmee is de kous echter nog lang niet af. Zo maakte Renault vrijdagmiddag bekend dat Nick Chester eveneens mag vertrekken bij de stal van Abiteboul. De Brit is al sinds 2000 werkzaam bij de formatie (onder verschillende namen dus) en was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor het chassis in de rol van 'Chassis Technical Director'. Omdat Renault juist op dat vlak de plank behoorlijk misslaat, wordt hij door het Franse merk aan de kant gezet.

Met de komst van De Beer en Fry en de promotie van Vince Todd en James Rogers was de functie van Chester overigens al onder druk komen te staan. Renault heeft hem momenteel op betaald verlof gestuurd, alvorens hij het Franse merk richting volgend jaar definitief zal verlaten. "Ik heb ervan genoten om negentien jaren te mogen werken in een buitengewoon loyale en getalenteerde groep van mensen. Ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging en wens het team het allerbeste voor de toekomst", laat Chester in een korte reactie weten.

