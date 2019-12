Abiteboul: Renault beschikt samen met Ferrari over beste F1-motor

Renault heeft een zeer pover seizoen achter de rug. Na de vierde plaats bij de constructeurs in 2018 hoopte men dit jaar de volgende stap te zetten. Het gat met de drie topteams moest in ieder geval enigszins worden verkleind. Dat is in 2019 allerminst gelukt. Sterker nog: Renault is voorbijgestreefd door McLaren en besloot het seizoen dus als vijfde team.

Dit is voor Abiteboul echter nog geen reden om zijn toon enigszins te matigen. Integendeel zelfs, de Fransman geeft na afloop van de seizoensfinale nog maar eens hoog op over zijn eigen krachtbron, die halverwege het jaar al goed zou zijn voor 1.000 pk. "Volgens onze metingen hebben Ferrari en wij momenteel de krachtigste motoren tijdens races. Daarna komt Honda en dan pas Mercedes", verkondigt Abiteboul in gesprek met Auto, Motor und Sport.

Volgens de Franse teambaas zou Mercedes, nota bene het merk dat dit jaar weer beide wereldtitels heeft veroverd, dus over de zwakste motor van de koningsklasse beschikken. Het Duitse merk laat zelf weten andere cijfers voor ogen te hebben. "De verschillen tussen Honda, Renault en ons zijn minimaal. Enkel Ferrari steekt er momenteel nog bovenuit", laat Andy Cowell namens Mercedes weten. Dit beeld komt overeen met de ideeën van Red Bull-Honda, waar men (op Ferrari na) eveneens een vorm van convergentie ziet.

Red Bull mikt op 'revolutie' voor RB16

Ingenieurs van Red Bull Racing zeggen inmiddels ook volop te werken aan 'een revolutie' voor volgend jaar. De RB16 moet immers dé auto worden waarmee Max Verstappen een gooi naar de wereldtitel kan doen. En daarvoor moet het roer op bepaalde vlakken om. "We zijn momenteel nog te gevoelig voor wind- en temperatuurverschillen", klinkt het vanuit het Red Bull-kamp. Dit betekent concreet dat men vooral aan het concept van de voorvleugel wil sleutelen. Dit was traditioneel het sterke punt van Red Bull, maar Adrian Newey en zijn mannen sloegen de plank mis bij de reglementswijziging van afgelopen winter. Een dergelijke fout mag niet nogmaals worden gemaakt, Red Bull moet er met andere woorden meteen staan. "Dan kan het een grandioos seizoen worden, met wellicht een driestrijd tussen Mercedes, Ferrari en ons team."

Video: Waarom het miljardenproject van Renault momenteel nog niks oplevert: