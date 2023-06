Marko bevestigt: "Naam AlphaTauri verdwijnt uit F1"

De naam AlphaTauri is pas sinds 2020 actief in de Formule 1. Het kledingmerk van Red Bull werd dat jaar naar voren geschoven als de nieuwe naamgever van de tweede F1-renstal van de Oostenrijkse energiedrankengigant, die tussen 2006 en 2019 als Toro Rosso door het leven ging. Eerder dit jaar ontstonden geruchten dat Red Bull het hele team van de hand zou willen doen en de volledige focus op Red Bull Racing wilde leggen, maar Helmut Marko hielp die vorige maand al uit de wereld. Wel gaf de adviseur destijds aan dat er mogelijk wel een naamswijziging zou komen.

Een maand later lijkt die naamswijziging er inderdaad aan te komen, zo maakt Marko duidelijk in gesprek met Kleine Zeitung. Gevraagd naar wat er moet veranderen om AlphaTauri sterker te maken, antwoordde hij: "Vanaf 2024 heeft AlphaTauri twee nieuwe leiders in de personen van Laurent Mekies en Peter Bayer. Ook zullen er nieuwe sponsoren en een nieuwe naam zijn", vertelde Marko. Het is nog altijd onduidelijk welke naam het tweede team van Red Bull gaat krijgen, maar wel is het duidelijk dat de opzet van het team ietwat gaat veranderen. "De oriëntatie is duidelijk: het wordt gebaseerd op Red Bull Racing, voor zover de reglementen dat toestaan. Alles zelf doen is de verkeerde manier."

Tevreden over Tsunoda, minder over De Vries

Het Formule 1-seizoen 2023 verloopt moeizaam voor AlphaTauri, dat tot dusver pas twee punten scoorde met de AT04. Yuki Tsunoda is de man die tot dusver de kastanjes uit het vuur haalde voor de Italiaanse formatie door beide punten te pakken. "In de basis rijdt Yuki een uitstekend seizoen met ongelukkige resultaten en straffen. De snelheid is echter goed", aldus Marko die de huidige rijderssituatie bij AlphaTauri analyseert. Daar waar Tsunoda goed op weg lijkt naar op zijn minst een contractverlenging, geldt dat teamgenoot Nyck de Vries uit een ander vaatje moet gaan tappen. "Over Nyck zijn we eigenlijk nog niet tevreden, dus dat kijken we nog even aan."

Mocht Red Bull inderdaad gaan zoeken naar een vervanger voor De Vries, dan eindigt die zoektocht volgens Marko in ieder geval niet bij een Oostenrijkse coureur. "Het is heel eenvoudig: niemand heeft de benodigde snelheid", luidt zijn duidelijke conclusie. "Je zou wel een Oostenrijker naar de Formule 1 kunnen brengen, maar wij willen jonge coureurs aannemen die de potentie hebben om uit te groeien tot winnaars. Wat dat betreft is er niemand in velden of wegen te bekennen in Oostenrijk."