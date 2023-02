'Red Bull overweegt AlphaTauri F1 in de verkoop te zetten'

Red Bull was al jarenlang sponsor in de Formule 1 toen het in 2005 als constructeur toetrad. Jaguar werd overgenomen en omgedoopt in Red Bull Racing. Een jaar later werd het kleine Minardi eveneens gekocht door het concern, om daar Toro Rosso van te maken. Het Italiaanse team werd begin 2020 hernoemd tot AlphaTauri, maar is nog altijd eigendom van Red Bull. Mogelijk gaat dat over niet al te lange tijd veranderen. Na het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz is Oliver Mintzlaff aan het hoofd van de sporttak van Red Bull komen te staan. Hij kijkt met een ietwat andere blik naar de forse investeringen die gedaan worden in de Formule 1 en dat kan volgens Auto, Motor und Sport gevolgen hebben voor de toekomst van AlphaTauri.

Daar waar Red Bull Racing ieder jaar veel meer geld binnenhaalt dan dat het mag uitgeven onder het budgetplafond, kost AlphaTauri op dit moment vooral geld. Wat daarbij niet helpt, is de gesplitste opzet. Het hoofdkwartier staat in het Italiaanse Faenza, terwijl de aerodynamische afdeling in Groot-Brittannië staat. Dat blijkt een inefficiënte manier van werken en weerhoudt het team er ook van om optimaal te profiteren van de synergie met Red Bull. Auto, Motor und Sport meldt dan ook dat het concern twee opties overweegt voor AlphaTauri. De eerste mogelijke oplossing is het hele team naar Groot-Brittannië verkassen om de kosten te drukken en dichter in de buurt van Red Bull Racing te zitten.

De andere mogelijkheid is dat Red Bull ervoor kiest om AlphaTauri in de verkoop te zetten, zodat er nog één team overblijft voor de Oostenrijkse energiedrankengigant. Als wordt gekozen voor de laatste optie, lijken er meerdere gegadigden te zijn om de renstal te kopen. De eerste die door Auto, Motor und Sport wordt genoemd, is Andretti Global, dat in 2021 een mislukte poging deed om Sauber over te nemen en nu bezig is om een eigen F1-team op poten te zetten. Daarnaast meldt AMuS dat ook de eigenaar van Mumbai Falcons Racing Team mogelijk interesse heeft om het team over te nemen, net als Hitech GP. Volgens het medium is het laatstgenoemde team, dat diverse Red Bull-junioren inzet in de Formule 3 en Formule 2, de favoriet om de nieuwe eigenaar van AlphaTauri te worden als het team daadwerkelijk in de verkoop wordt gezet.

