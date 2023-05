Red Bull Racing bevestigt beslissing AlphaTauri niet te verkopen

Eind februari werd gefluisterd dat Red Bull Racing zusterteam AlphaTauri van de hand wilde doen of in ieder geval anders wilde opzetten. Twee maanden later werd bekend dat Franz Tost eind 2023 zijn taken als teambaas bij de renstal neerlegt en wordt opgevolgd door Laurent Mekies, momenteel sportief directeur bij Ferrari. Peter Bayer, algemeen secretaris bij de FIA, wordt de nieuwe CEO.

Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigt aan Formel1.de dat het team in ieder geval niet verkocht wordt. Hoewel de herstructurering nog niet volledig is afgerond, is de verkoop van AlphaTauri definitief van de baan. "De beslissing is genomen. AlphaTauri blijft volledig in eigendom van Red Bull en zal als juniorteam gerund blijven worden", zegt de Oostenrijker. Het is wel een eis van Red Bull-baas Oliver Mintzlaff dat, waar de regels dat toestaan, beide teams zoveel mogelijk met elkaar samenwerken. Dit betekent dat veel personeel naar Groot-Brittannië verhuist, al blijft er ook een gedeelte in Italië.

Bij de evaluatie van AlphaTauri werden volgens Marko diverse opties overwogen, want voor Red Bull was de negende plek in het constructeurskampioenschap van 2022 niet voldoende. Het plan om het team volledig van de hand te doen werd uiteindelijk verworpen. Tost had dat al zien aankomen. "Het was voor mij altijd al duidelijk dat het team in Faenza zou blijven", aldus de chef in een ander gesprek met Formel1.de, dat na Monaco wordt gepubliceerd. "We hebben daar alle infrastructuur, al zitten in Groot-Brittannië ook al veel AlphaTauri-werknemers, waaronder het complete aerodynamische team. In de toekomst kunnen ook nieuwe engineers vanuit dat hoofdkwartier werken als ze om wat voor reden dan ook niet naar Italië gaan. Dat gaat het team in de toekomst helpen. Het was altijd lastig om ervaren engineers naar Italië te halen. Vaak zijn die mensen tussen de 35 of 40 jaar oud, hebben ze een gezin en dus kinderen. Daarom willen ze vaak niet naar Italië."

Naamswijziging AlphaTauri aanstaande?

Het management van AlphaTauri verhuist niet naar Groot-Brittannië. Mekies en Bayer, die dus in 2024 naar de formatie gaan, blijven in Faenza. "Al wordt de samenwerking met Red Bull natuurlijk nauwer", verduidelijkt Marko. Bayer wordt volgens de adviseur de schakel tussen AlphaTauri en Red Bull. "Ook als het gaat om het budgetplafond en de synergieën. Met de kennis die hij bij de FIA heeft vergaard, is hij heel belangrijk", benadrukt Marko. "Uiteraard stroomt dit ook door naar Red Bull."

Als de kosten dalen en de sportieve prestaties beter worden, dan zou AlphaTauri in de komende jaren zelfs geld opleveren voor Red Bull. Met dit in het achterhoofd was de verkoop van het team volgens kenners sowieso vreemd geweest. Niet van tafel is echter de overweging om het team in de toekomst een andere naam te geven. AlphaTauri, het eigen modemerk van Red Bull, zou naar verluidt worstelen en dus is er een kans dat de naam verdwijnt. Welke naam het eventueel wordt, staat nog niet vast. "Dat is nog niet besloten. Dat is aan Red Bull", zegt Tost.